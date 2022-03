I Terconauti smonteranno in tv i pregiudizi sull'autismo, Damiano e Margherita alla conquista di Rai 2

Il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo e per l'occasione i Terconauti parteciperanno a una puntata a tema di “O Anche No”, il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. L'appuntamento è su Rai 2, venerdì 1° aprile alle 23,55 e in replica domenica 3 aprile alle 9,10. I fratelli Damiano e Margherita Tercon insieme a Philipp Carboni saranno presenti con dei video ironici che affrontano i temi legati all'autismo con il loro consueto stile, delicato ed ironico. Tutta la famiglia Tercon è stata coinvolta nei video: c'è infatti la madre Simonetta Lolli, ma anche il padre Mauro in una comparsata. I video verranno poi condivisi sui loro social, sempre più seguiti.

D'altra parte i Terconauti non si fermano mai e continuano ad esplorare varie forme d'arte per portare il loro messaggio di positività. Nel 2020, per esempio, i fratelli Damiano e Margherita Tercon hanno pubblicato (per Mondadori) il libro “Mia sorella mi rompe le balle – Una storia di autismo normale”, diventato un best-seller. Invece nel 2021 hanno esordito nel mondo della musica con il singolo “Ballo Pessimo”: la canzone (un sequel in musica dello sketch “Mia sorella mi rompe le balle”, che vede Damiano passare dalla lirica alla dance) è un manifesto a favore dell’inclusione sociale, che cattura dal primo ascolto.

I Terconauti

I fratelli Damiano e Margherita Tercon, insieme a Philipp Carboni, si muovono tra video web, tv, teatro, fumetti e libri, con la loro frizzante ironia e un nuovo modo di fare comicità. La loro sfida è dimostrare che, ciò che per molti potrebbe essere visto come un limite, è in realtà una strada in grado di aprire a infinite possibilità. Non è un caso se le loro esibizioni a “Italia’s Got Talent” e “Tu Si Que Vales” hanno lasciato il segno, togliendo all’autismo quel velo di pietismo che di solito ricopre l’argomento. E con lo stesso mood hanno portato avanti diverse collaborazioni, tra cui spicca quella con i The Show con cui hanno realizzato, in giro per Milano, delle divertenti candid camera con cui sono riusciti far capire, con un sorriso, che anche chi è autistico è una persona come tutte le altre.