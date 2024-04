La gentilezza salverà il mondo, si comincia ripulendo spiagge e parchi

Il 22 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale della Terra, un appuntamento che ricorda la necessità di proteggere l'ambiente in cui viviamo, messo in pericolo dalle innumerevoli attività riconducibili all'uomo: inquinamento, deforestazione, cementificazione del territorio e la lista potrebbe continuare. Quale migliore occasione per la Cattolichina Be Kind, per lanciare un nuovo evento ecologico? Nel tempo, infatti, questa giovane realtà del territorio, ha dato vita ad un vero e proprio movimento che coinvolge ogni volta decine di volontari, con l'obiettivo di pulire parchi e spiagge dai rifiuti, in particolare dalla plastica.

Attività che hanno l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di proteggere e preservare il nostro prezioso ambiente naturale. "La Giornata Mondiale della Terra dovrebbe essere celebrata non solo oggi, ma ogni giorno - afferma Michael Balleroni, fondatore di Be Kind To Nature -. Il rispetto per il nostro pianeta e la sua bellezza dovrebbe essere una priorità costante per ognuno di noi. Questa giornata speciale ci ricorda che abbiamo il dovere di proteggere la Terra non solo per noi stessi, ma anche per le generazioni future".

L'evento di domenica

Per la nuova iniziativa ecologica, Be Kind invita i cittadini e gli amanti della natura a partecipare ad un grande clean-up sulla spiaggia libera di Fiorenzuola. Un vero e proprio angolo incontaminato, stretto tra falesia e mare.

L'iniziativa si svolgerà domenica 21 aprile, dalle 9.30 alle 12. Durante la pulizia, saranno forniti guanti e sacchi per raccogliere i rifiuti spiaggiati, al fine di ridurre l'inquinamento e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

L'evento è aperto a tutti e si svolgerà presso l'ingresso per la spiaggia di Fiorenzuola. I partecipanti sono invitati a iscriversi in anticipo per garantire un'organizzazione ottimale dell'evento. In collaborazione con Fondazione Cetacea, Bodytec Pesaro, Piazza Grande Cattolica, Associazione Persona Gentile. L'iniziativa non si limita a una sola giornata di pulizia, ma cerca di promuovere un impegno a lungo termine per l'ambiente. "Ogni azione, anche la più piccola, può fare la differenza - aggiunge Balleroni - Dobbiamo lavorare insieme, giorno dopo giorno, per creare un mondo più pulito e sostenibile per tutti". Per ulteriori informazioni e per iscriversi, si prega di visitare la pagina instagram @bekind_italia.

Decine di iniziative a sostegno dell'ambiente

Dalla sua fondazione, Be Kind ha organizzato innumerevoli iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente. Inizialmente concentrate nella zona di Cattolica e San Giovanni in Marignano, nel tempo hanno toccato altre località della provincia di Rimini. La più recente, il 7 aprile scorso, nella zona di San Giuliano a Mare, realizzata in collavorazone con in collaborazione con Futuro Verde APS, Rimini Smoke Box e Fondazione Cetacea.

Nel marzo scorso, invece, una quaranta volontari si sono ritrovati per pulire dai rifiuti il Parco della Resistenza a Riccione. La Perla Verde aveva visto un altro clean-up a gennaio, questa volta al Parco degli Agolanti. Ma a febbraio i volontari si sono invece ritrovati a Pesaro dove, sulla spiaggia di viale Trieste, hanno raccolto 50 chili di rifiuti.

A Maggio Be Kind sarà tra i promotori di un'altra iniziativa: l'affissione di manifesti, in italiano e in inglese, per invitare cittadini e turisti a mantenere pulite le spiagge e il mare di Cattolica. Una campagna di sensibilizzazione ideata dal brand “Be kind to nature”, patrocinata dall’Assessorato all’ambiente del Comune e in collaborazione anche con il gruppo Hera.