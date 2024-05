A due passi dal mare fa esordio il "regno" della tigella. E nel menù emiliano anche lo gnocco fritto

Nasce a Rimini un bar ristorante dedicato alla tigella. Si chiama Tigellamente e porta sulla Riviera i sapori emiliani, proponendo oltre alla classica tigella, anche lo gnocco fritto, i salumi del territorio e il Lambrusco Il locale, che ha aperto una settimana fa e si trova in via Coletti 105, ha anche un occhio di riguardo anche per i celiaci, infatti offre la possibilità di gustare anche delle tigelle senza glutine e consente anche il servizio di asporto, sia attraverso Just Eat, sia ritirando l'ordine al locale Stefano, il titolare, spiega che l'idea è nata dalla volontà di "portare i sapori dei nostri prodotti in Romagna".

Che cosa è possibile troavare a Tigellamente?

"La mattina offriamo le classiche colazioni tradizionali, quindi paste, caffè, cappuccino, ecc. Sia a pranzo che a cena, ma anche come aperitivo e apericena, è possibile gustare sia tigelle che piadine, entrambe fatte da noi. Inoltre abbiamo gnocchi fritti, polenta fritta, panzerottini fatti noi e, quando è stagione, anche la zucca fritta. Ci stiamo organizzando per offrire a pranzo anche primi ed insalatone".

Quale piatto consigliereste ad un cliente che entra nel vostro locale la prima volta?

"Sicuramente le tigelle. Tra l'altro non le farciamo noi, ma le accompagnamo con un tagliare di salumi che vengono dalle nostre zone e diverse salse: funghi, carciofi, piccante e poi la Nutella. Quindi il cliente può decidere come e quanto farcirla. Poi, se lo ritiene, il cliente potrebbe accompagnare questo piatto con dell'ottimo Lambrusco secco".

Quali orari fate?

"Apriamo alle 7 con proponendo le classiche colazioni, e restiamo aperti tutti i giorni fino alle 23."

A quale clientela vi rivolgete?

"Siamo a cinquanta metri dal mare, per cui ci rivolgiamo sia alla clientela del posto, sia ai turisti".