Risate "bis", Checco Zalone raddoppia e oltre alla data di Cattolica si aggiunge quella di Rimini

Si può decisamente definire come l’evento teatrale dell’anno: il ritorno di Checco Zalone sui palcoscenici più prestigiosi di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo, un vero one-man-show dal titolo ‘Amore + Iva’, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.

Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, il tour durerà un anno e sabato 29 luglio 2023 farà tappa all'Arena della Regina di Cattolica (Piazza della Repubblica, 28) e a sorpresa, sabato 8 aprile 2023 all'RDS Stadium di Rimini (Piazzale Renzo Pasolini, 4).



Il tour sarà l’occasione per l’artista di riabbracciare dal vivo il pubblico dopo aver battuto tutti i record di incassi della storia del cinema italiano e a undici anni di assenza dalle scene teatrali: tanto è trascorso infatti dal ‘Resto Umile World Tour’.



‘Amore + Iva’ è uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli italiani.

Checco Zalone porterà in scena storie e personaggi che permetteranno di ridere di se stessi e degli altri, declinando la sua arte creativa su diversi registri attraverso un uso sapiente dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività.



Ha uno stile personalissimo e inimitabile, un linguaggio di certo dissacrante, ma sempre incisivo e originale nel raccontare la realtà. Non mancheranno, nello spettacolo, riferimenti all’attualità, all’evoluzione e al cambiamento dei costumi. Performer completo, anche cantante e musicista, Zalone coinvolgerà gli spettatori tra risate e buon umore, creando tuttavia varchi anche per la riflessione e persino per la commozione. Sul palco, con lui 4 musicisti (Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso) e due performers (Alice Grasso e Felicity).