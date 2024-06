Il Tour de France sale a bordo del treno Rock, il regionale si colora di giallo

Si avvicina a pieno ritmo il Grand Depart del Tour de France, che per la prima volta prenderà il via dall’Italia e attraverserà l’Emilia-Romagna. Un’occasione di incontro fra un territorio e un evento sportivo di portata

mondiale che la Regione Emilia-Romagna ha voluto omaggiare attraverso un treno regionale con livrea dedicata, che porterà i colori e il brand dell'importante avvenimento sui binari di tutta la regione e oltre: dalle

Marche al Piemonte e dal Veneto alla Lombardia.

Il treno è arrivato questa mattina alla stazione di Bologna Centrale, accolto da Andrea Corsini Assessore ai Trasporti e al Turismo dell'Emilia-Romagna, Giammaria Manghi Capo Segreteria Politica alla Presidenza della Regione e Alessandro Tullio Amministratore Delegato di Trenitalia Tper.

Realizzato con il supporto tecnico di Trenitalia Tper, il treno circolerà da subito e fino al termine del Tour de France. Sulle fiancate gialle del convoglio sfileranno anche i simboli delle città di arrivo/partenza delle tappe italiane del Tour, nonché le immagini illustrative dei tre grandi campioni del ciclismo italiano Gino Bartali, Fausto Coppi e Marco Pantani, a cui renderanno omaggio le prime tre tappe emiliano-romagnole del Gran Depart.

In arrivo oltre un milione di persone

L’attesissima partenza de La Grand Boucle che tutta la comunità ospitante, da Firenze a Torino, sta promuovendo e che porterà sulle strade della sola Emilia-Romagna oltre 1 milione e mezzo di persone nelle sue tappe con le

città di arrivo e partenza di Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza, vedrà quindi protagonista anche un treno brandizzato Tour de France - Grand Depart Italy.

I treni regionali, per capillarità e frequenza, sono fortemente legati ai territori che attraversano e alle persone che in quei territori vivono e lavorano, diventando parte della loro quotidianità. Un rapporto che in questi anni ha visto crescere il numero di coloro che scelgono questo mezzo di trasporto per muoversi in modo attivo e sostenibile anche nel tempo libero. Tutti i nuovi treni regionali riservano inoltre spazi dedicati al trasporto delle biciclette e postazioni di ricarica per quelle elettriche.

Il treno regionale diventa così il mezzo di trasporto ideale per andare alla scoperta di piccoli borghi, città d’arte, località di mare e montagna e l’Emilia-Romagna, grazie alla configurazione della sua estesa rete ferroviaria e alle sue ciclovie, offre innumerevoli opportunità. I regionali da vivere, la collana di guide dedicata al turismo in treno dedica una edizione proprio all’Emilia Romagna, dove Trenitalia Tper grazie alla sua nuova flotta di treni Rock e Pop garantisce ogni giorno 900 corse e 9700 posti bici.