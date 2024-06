Sexy show e trasgressione, ma anche arte e musica. Il "tempio" del sesso festeggia il 9° compleanno

Arriveranno da ogni parte d'Italia e persino da Germania e Austria. In vista del fine settimana, le coppie amanti della trasgressione e dello scambismo stanno riempiendo hotel e bed&breakfast della Valconca. Tutto per essere presenti alla grande festa in occasione dei nove anni della Villa il Tempio Club Privè, il club privato considerato un punto di riferimento dalle coppie in cerca di esperienze hard. L'appuntamento è per sabato 22 giugno con un evento in grande stile per festeggiare il nono anniversario del Tempio. Rispetto al passato, tuttavia, cambia la formula dell'esclusivo party che si svolgerà a partire dalle 19.30. Per una volta non sarà l'erotismo l'ingrediente principale dell'evento. Dopo aver ospitato in passato famose pornostar e provini a luci rosse per aspiranti divi dell'hard, quest'anno il Tempio ha scelto di puntare su un programma alternativo, a base di musica, animazione e divertimento. Arte e musica invaderanno dunque quella che è da sempre considerata la Mecca dell'eros della provincia di Rimini.

Si comincia alle 19.30 con l'apertura dei cancelli della villa e l'esibizione dal vivo di Dorian Vein, talentuoso pianista che renderà magica l'atmosfera con le sue note. Alle 20.30 spazio al buffet 'royal' che trasformerà il Tempio nel paradiso dei buongustai con un ricercato menù gourmet. Durante la serata, si svolgerà l'estrazione di "Lady Tempio Tenerife". Tre dei nove finalisti vinceranno un soggiorno all-inclusive per due persone alle Canarie. Spazio anche a ballerini, artisti e acrobati, che daranno vita ad un suggestivo spettacolo tra danze di fuoco ed incredibili evoluzioni. Non mancherà naturalmente un 'tocco' di trasgressione, con il sexy show di The Influencer ed Aeromantics.