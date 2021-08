Trasporti e turismo: torna il pass unico per viaggiare in tutta la Romagna

Un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna. In vendita da sabato, il Rail Smart Pass è una proposta di Trenitalia Tper e Start Romagna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali, il pass permette di fare un numero illimitato di viaggi sull'intera rete di autobus servita da Start Romagna (bacini di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, compreso il Metromare) e sui treni regionali di Trenitalia Tper (nelle tratte Cattolica-Rimini-Ravenna, Rimini-Faenza-Castelbolognese, Castelbolognese-Lugo-Ravenna e Faenza-Russi -Ravenna). Il Rail Smart Pass può avere validità per tre o sette giorni, al costo rispettivamente di 25 euro e 50 euro.

Lanciato in maniera sperimentale a fine 2019, il progetto era stato sospeso temporaneamente a causa della pandemia. Ora è pronto a ripartire con una novità: alla card contacless, in vendita nei punto bus Start Romagna, si affianca la versione digitale, acquistabile tramite App myCicero. Il pass digitale, come spiegano Trenitaria Tper e Start, si attiva automaticamente il primo giorno di validità del periodo prescelto e il primo viaggio può essere effettuato indifferentemente su treno o bus.

La card contacless si attiva con la prima convalida, che dovrà avvenire a bordo di un bus Start Romagna avvicinando la tessera all'apposito validatore. Tra le finalità del progetto c'è quella di agevolare gli spostamenti e l'acquisto dei biglietti con modalità smart, "incentivando i viaggiatori a lasciare l'auto a casa e a scegliere i trasporti pubblici, più convenienti, sicuri e sostenibili", sottolineano le aziende. (fonte Dire)