Da 45 anni sceglie la Perla Verde: "Ci torno anche quattro o cinque volte all'anno"

La prima volta che venne in vacanza a Riccione aveva tre anni. Soggiornava in compagnia dei nonni in un hotel vicino al porto. Da allora Katja Dellamaria di Nomi (Rovereto) continua a trascorrere le sue vacanze nella Perla verde da 45 anni, oggi in compagnia di suo marito e di suo figlio.

Martedì 16 luglio, al Palazzo del Turismo, l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, ha consegnato alla signora Katja l’attestato di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, un omaggio alla lunga frequentazione e all’affetto dei turisti verso la città.

A Riccione Katja ha trascorso le sue vacanze da bambina con i nonni e poi da adolescente con gli amici quando cominciava a frequentare i locali più trendy di quegli anni. Da allora è sempre tornata a Riccione, anche da mamma quando le vacanze le trascorreva in appartamento. Negli ultimi otto anni con il marito e il figlio soggiorna sempre nello stesso albergo, l’Hotel Graziana, i cui proprietari sono amici da oltre 18 anni.

“Riccione ce l’ho nel cuore, ecco perché torno sempre qui anche quattro o cinque volte all’anno” - dice Katja con una naturalezza che lascia trasparire tutto l’affetto e l’amore per la città -. “Qui ho molti amici che frequento e conosco da moltissimi anni. Venire a Riccione è come tornare a casa per me”.