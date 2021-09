Un fine settimana di bellezza e simpatia: a Bellaria Igea Marina le finali di Miss Mamma italiana 2021

Per quattro giorni la città “Dea dell’Adriatico” ospiterà le 40 mamme delle selezioni regionali per decretare la vincitrice assoluta della 28esima edizione

Il concorso “Miss Mamma italiana 2021” giunto alla ventottesima edizione, ideato da Paolo Teti e rivolto a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, arriva a Bellaria Igea Marina per le finali del concorso nazionale dedicato alla figura della mamma. Per questa edizione si sono tenute 48 selezioni nonostante il periodo di lockdown, e le località di Bellaria e Igea Marina sarnno sede dell’ultima tappa per le fasi prefinali e finali dell’edizione 2021. Dal 9 al 12 settembre la città “Dea dell’Adriatico” ospiterà le 40 mamme vincitrici delle selezioni regionali, per il rush finale di venerdì e sabato, dove saranno decretate le 19 finaliste della domenica. Tra queste ultime ci sarà la mamma che prenderà il posto di Anastasia Sole, Miss Mamma Italiana uscente.

La città romagnola diventerà dunque scenario del concorso dedicato alla figura della mamma che da sempre ha riscosso grande successo e seguito a livello locale e nazionale. "Una manifestazione che ci onora di celebrare a Bellaria Igea Marina la sua finalissima - afferma l’ Assessore al Turismo e vicesindaco Bruno Galli - La Finale di Miss Mamma Italiana 2021, che porterà in città anche tanti esponenti del mondo dell'informazione, non potrebbe avere location migliore se non una destinazione family e di qualità come Bellaria Igea Marina".