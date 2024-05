Arriva la "Dog Suite", in Riviera gli amici a quattro zampe "viziati" con doccia privata e veranda

In Riviera arriva una novità pensata per i nostri amici a quattro zampe. Si tratta della Dog Suite, installata al Rimini Family Village, una Lodge unica nel suo genere con una camera “a quattro zampe”, perfetta per accogliere il proprio cane e vivere con lui una vera esperienza di vacanza “Full Life Holidays”: 3 camere da letto, di cui la “Dog Room”, perfetta per il gioco e il riposo dei propri amici più fedeli, soggiorno, bagno con doccia, un’ampia veranda immersa nel verde con cancellino di sicurezza e una serie di servizi esclusivi inclusi ad ogni prenotazione tra cui ombrellone e lettini dedicati nell’area Dog Beach del nuovo stabilimento balneare e accesso riservato alla Dog Pool del Villaggio.

L'iniziativa fa parte del programma “Family Dog Friendly”, una serie di attività e servizi dedicati a chi ama trascorrere le vacanze con il proprio cane, che è stato quindi ulteriormente arricchito con importanti novità ed esteso a tutte le strutture del Gruppo Club del Sole.

Arriva il Club del Sole Dog Week

Dal 3 al 9 giugno 2024 il Rimini Family Village di Viserba si trasformerà nel Villaggio più Dog Friendly della Romagna, ospitando la Club del Sole Dog Week, grande evento sulla Riviera di Rimini dedicato esclusivamente all’intrattenimento da un punto di vista “Dog”, con una serie di attività ludiche e di training promosse da istruttori e noti professionisti del mondo cinofilo.

Il programma Family Dog Friendly

In tutti i Villaggi firmati Club del Sole, è attivo il programma “Family Dog Friendly”, che consiste in un’ampia gamma di facilities, servizi e protocolli di accoglienza su misura per clientela che ama trascorrere le vacanze in compagnia del proprio cane: aree di sgambamento, piscine dedicate ai cani, giardini sensoriali, dog wash, prodotti specifici acquistabili all’interno dei market, servizio di toilettatura e Dog Beach dedicata. Rendono ancora più distintivo il programma i giardini sensoriali, la possibilità di prenotare un addestratore in esclusiva e un programma di intrattenimento dedicato al proprio inseparabile amico, con spettacoli, momenti educativi e divertenti giochi per una vacanza inclusiva da ricordare.