I vampiri trovano casa in un paese della Vamarecchia, costituita l'associazione dei Real Vampires

Non poteva mancare un riferimento al sangue per la nuova "associazione nazionale dei veri vampiri" nata all'inizio di gennaio a Pennabilli. Si chiama infatti "Darkblood Italy Vampires" e i promotori sottolineano come vanti "numerosi iscritti, "Lair" (vale a dire, "tane") e un attivo gruppo ufficiale su Facebook con oltre 4400 aderenti." I promotori si definiscono "la più grande associazione italiana di Real Vampires sui social e sul territorio nazionale, un'organizzazione legalmente costituita, con statuto depositato presso l'Agenzia delle Entrate."

A guidare questa nuova associazione, Giacobbe Demetri, noto come "Jacob the real vampire" che, si legge nella nota inviata alla stampa "per dare vita all'associazione, ha radunato intorno a sé altri real vampiri, amici di lunga data, con i quali ha costituito il consiglio direttivo che governa il Darkblood".

Una comunità internazionale

I promotori precisano che "Darkblood Italy Vampires è un'associazione legittimamente costituita che riunisce real vampyres e real werewolves in tutta Italia. L'organizzazione dispone di diverse sedi ufficiali, una in Italia, una a New York gestita da Steve Barnes, ex compagno di Jacob, e una a Fort Worth gestita da Mark, il fratello di Jacob. Le tre associazioni operano in stretta sinergia, gestendo una delle più grandi comunità vampiro e agendo in costante collegamento tra di loro. Essendo radicata nelle tradizioni e nelle usanze delle associazioni vampiro americane, l'associazione italiana Darkblood rispecchia fedelmente questo legame transoceanico. In particolare, lo "Scerif" (presidente legale dell'Associazione) è riconosciuto come il leader indiscusso della comunità."

Le iniziative

Tra gli obiettivi di questa nuova reatà, ci sono quello di "dare un luogo" ai Real Vampires, "dove potersi conoscere e fare comunità, confrontarsi ed aiutarsi". Inoltre ha lo scopo di "organizzare "attività ricreative rivolte al divertimento e allo svago dei real Vampire, tra cui raduni, incontri, eventi, feste, serate a tema, cene sociali, proiezioni di film, presso il domicilio del gruppo o presso i locali ospitanti". Infine l'Associazione ha anche l'obiettivo di promuovere "il riconoscimento dei diritti civili" dei Real Vampires.

Associazione aperta a tutti

L'Associazione sottolinea come "chi decide di unirsi alla comunità vampiro di DarkBlood, sia in Italia che in America, sceglie volontariamente di seguire il leader e di impegnarsi attivamente nelle attività associative. Prima fra tutte, c'è l'obiettivo di diffondere la conoscenza della realtà vampiro in Italia e di essere un valido sostegno per tutti i real vampyres e real werewolves che cercano aiuto, supporto e un luogo di confronto tra simili. L'associazione è aperta a tutti coloro che desiderano esplorare il tema del real vampirismo, così come della vera licantropia e della magia/stregoneria. Chiunque decida di unirsi a questa comunità avrà l'opportunità di vivere un'esperienza autentica alla pari dei real vampyres americani, grazie alla solida connessione del DarkBlood con le altre realtà negli Stati Uniti".