Vasco può tornare ad andare al massimo. Da Rimini uno scooter speciale disegnato da Aldo Drudi

“Vado al massimo. Vado a gonfie vele”. Eh già… Vasco Rossi continua ad andare al massimo, proprio come dal ritornello della sua canzone, e da adesso potrà farlo su un nuovo mezzo disegnato apposta per lui. E a metterci lo zampino non potevano che essere dei riminesi, terra di motori e sempre più legata a Vasco e non solo per le sue frequenti gite in città.

Nel garage nel rocker ha fatto capolino un nuovo Tech Max made in Rimini, dato che la livrea è stata appositamente disegnata da Aldo Drudi, il celebre disegnatore del Professore Valentino Rossi. A dare annuncio della consegna del nuovo mezzo è stata la concessionaria D&G Motorsport Yamaha che ha raccontato quali fossero i desideri di Vasco. “La velocità mi piace sempre, ma ora voglio anche stare comodo, sbizzarritevi”.

Una volta ricevuto il nuovo Tech Max Vasco era entusiasta come un bambino. “Perfetto per girare in città, consegnato dagli amici della concessionaria Yamaha D&G e disegnato per me da Aldo Drudi”. Il designer romagnolo ha realizzato le livree più famose del motomondiale, inventando lo stile racing.