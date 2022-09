Chi sarà il viaggiatore più ecologico d'Italia? A chi vince il contest sei mesi di monopattino gratis

Chi sarà il viaggiatore più ecologico d'Italia? In occasione della Mobility Week 2022 (in programma dal 16 al 22 settembre prossimi), Bit Mobility - azienda italiana attiva nel campo della mobilità elettrica in sharing - ha deciso di mettere alla prova l'anima 'green' dei propri utenti e la loro capacità di spostarsi con veicoli a zero emissioni. Sbarca così anche a Misano Adriatico, Cattolica, Gabicce e San Giovanni in Marignano la prima edizione di Unbitable Awards, il primo contest nazionale dedicato alla mobilità consapevole, nato con l'obiettivo di incentivare l'utilizo di mezzi elettrici che non impattano sull'ambiente e di promuovere stili di vita più sostenibili.

Come funziona il contest?

I primi tre utenti che, a livello nazionale (sulla base delle risultanze di una classifica globale) percorreranno il maggior numero di chilometri durante la settimana della mobilità (16-22 settembre) e che quindi risparmieranno più Co2, riceveranno in premio un abbonamento Unbitable 6M: sei mesi di corse con i mezzi elettrici in sharing targati Bit Mobility completamente gratuite. Non è tutto. Come ulteriore riconoscimento all'impegno e alla partecipazione degli utenti, in partnership con il progetto di salvaguardia ambientale “Regala Un Albero”, Bit Mobility dedicherà ai tre vincitori la piantumazione di alberi a loro dedicati. Un'iniziativa in collaborazione con Rua (Regala Un Albero), realtà che nasce con lo scopo di contribuire attivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente, compensando le emissioni di CO2 e l’inquinamento attraverso la piantumazione e la crescita di nuovi alberi. I vincitori verranno comunicati dal 23 al 24 settembre, attraverso una clip video social.

Unbitable Awards sarà accompagnato da eventi sul territorio per promuovere i temi della sicurezza stradale e della guida consapevole. Nelle seguenti città italiane Bit Mobility organizzerà stand informativi con quiz e test drive, oltre a regalare agli utenti minuti di guida gratuita: Bergamo, Mestre, Parma, Bari, Lecce, Pisa, Taranto, Padova,Prato, Piacenza, Novara, Brindisi, Piombino, Pescara.