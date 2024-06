Riconoscimento per lo chef della Perla Verde Fernando Squitieri, premiato come "artista espressionista"

Importante riconoscimento per lo chef Fernando Squitieri, alla guida della cucina del Victor Lounge di viale Ceccarini. Nei giorni scorsi, l'Elisabetta Luxury Events di Lettere (Napoli) ha ospitato l’evento enogastronomico The Arcimboldo d’Oro International Award 2024, un’occasione per celebrare gli “Artisti del gusto”, uomini e donne che, con professionalità, preservano qualità, tradizione e artigianalità, innovando nel mondo dell’enogastronomia.

A salire sul palco, in questa cornice, anche lo chef Squitieri, giovane interprete della tradizione culinaria campana. Classe 1993, originario della provincia di Salerno, ha iniziato fin da giovanissimo a muoversi negli ambienti dell’alta cucina, approdando prima al ristorante stellato Piazzetta Milù per poi lavorare al fianco di Domenico Iavarone e Heinz Beck.

Infine è sbarcato a Riccione per cominciare una nuova avventura al Victor Lounge. Squitieri è stato premiato nella categoria "Artista espressionista" con l'assegnazione della targa "Tre Pennelli d'oro".