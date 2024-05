Un villaggio all’insegna di natura e benessere, a Balconi Fioriti anche truck food con dolci e salato

Balconi fioriti segue a ruota il passaggio del Giro d’Italia a Santarcangelo e torna per le vie del centro città con due giorni dedicati a piante, fiori, natura e benessere.

Si avvicina dunque l’appuntamento con la manifestazione – organizzata dall’associazione Noi della Rocca in collaborazione con Blu Nautilus e Cittaslow, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e di Ecomondo – in programma sabato 18 e domenica 19 maggio: in entrambe le giornate, dalle 9 alle 22 in piazza Ganganelli e dintorni sarà possibile trovare la mostra mercato di piante, fiori, orti e artigianato, mentre lungo le vie del Centro si potranno ammirare i “Balconi in fiore”, allestimenti floreali a cura di Noi della Rocca e dei vivaisti. Il porticato del Municipio ospiterà “Un seme per fiori di parole e orti felici”, mostra con disegni e progetti di bambine e bambini della scuola primaria Pascucci e il mercatino dei libri già letti a cura degli Amici della Biblioteca di Santarcangelo.

Il programma e gli eventi

Sempre sabato 18 e domenica 19 maggio, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20 al Musas e al Met si svolgeranno una serie di iniziative, mentre alle ore 11, 16,30 e 17,30 sarà possibile visitare la Rocca Malatestiana. In centro storico alle ore 15 la Pro Loco condurrà invece “I luoghi della conservazione”, mentre a partire dalle 18,30 diversi locali parteciperanno all’Aperiflower, aperitivo a tema floreale per Balconi fioriti.

Sabato 18 maggio, invece, nello spazio eventi di piazza Ganganelli si svolgeranno diversi incontri: alle ore 15 “Uomo e piante”, alle ore 16 “A cosa ci serve la natura?”, alle 17 l’incontro con i fumettisti Luca Enoch, Gianluca Pagliarani e Giovanni Barbieri nell’ambito di “Santarcangelo fantastica!”. Tra gli altri appuntamenti della giornata, alle ore 16 al Campo della Fiera anche “Santarcangelo: condivisione e movimento” a cura di Fluxo e The Rimineser.

Domenica 19 maggio si parte già alle 10, con “Santarcangelo Cammina” a cura di Palestra RaMi al via dalla fontana del Prato Sommerso al Campo della Fiera e la partita dimostrativa di pallone a bracciale a cura dell’asd “Lorenzo Amati”, presso lo Sferisterio sempre nell’ambito di “Santarcangelo fantastica!”. A concludere la giornata, la premiazione dei concorsi nello spazio eventi di piazza Ganganelli e il concerto dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp al C’entro Supercinema (sala Antonioni, ore 19,30).

Tanti e diversificati, come di consueto, i settori commerciali della manifestazione: verde, orti, vivai e affini saranno protagonisti in piazza Ganganelli, via e piazza Molari, via Matteotti e piazza Marini con piante, fiori, piante grasse e officinali, allestimenti floreali, vasi, arredo per esterni e attrezzi da giardino. Piazza Marini ospiterà anche produttori agricoli e prodotti del territorio, mentre via Don Minzoni e via Cavour saranno dedicate a prodotti e servizi per il benessere, prodotti naturali ed erboristeria. In via di piazza Marini e via Costa – dove saranno presenti anche i punti ristoro con gastronomia romagnola, truck food per dolci e salati – si svolgerà il mercatino dell’artigianato floreale e dedicato all’arte del riciclo, con prodotti di qualità e curiosità, mentre i portici di via Garibaldi e piazza Ganganelli accoglieranno le opere dell’ingegno, artigianato creativo a tema floreale e con materiali riciclati.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste come di consueto modifiche alla viabilità, attive a partire dal primo pomeriggio di venerdì 17 maggio: la via antistante il Municipio sarà chiusa al traffico e alla sosta dalle 14 alle 20 di venerdì 17 e di lunedì 20 maggio (per le operazioni di allestimento e disallestimento) nonché dalle 9 a mezzanotte dei due giorni di fiera. A partire dalle ore 14 di venerdì 17 entrano in vigore anche le disposizioni per le piazze Ganganelli e Marini, nonché per le vie Matteotti, Molari e Saffi, che saranno chiuse al traffico e alla sosta dalle 14 di venerdì 17 alle ore 20 di lunedì 20 maggio, mentre il tratto di via Andrea Costa compreso tra le vie Felici e Montevecchi sarà interdetto a traffico e sosta dalle 14 di venerdì alle 21 di domenica 19 maggio. Sosta e circolazione vietate anche nelle vie Don Minzoni, Cavour, Verdi (tra le vie di piazza Marini e Giordano Bruno), Ludovico Marini, Battisti e Felici (nel tratto compreso tra le vie Andrea Costa e Giordano Bruno) dalle ore 6 di sabato 18 maggio alle ore 6 di lunedì 20 maggio.