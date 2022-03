Esce “Violet”, il nuovo singolo della riminese Rossella Cappadone

Può il bisogno d’amore “distruggere” un’amicizia? La risposta è in “Violet” il nuovo singolo della cantante riminese Rossella Cappadone disponibile dall’11 marzo su tutte le piattaforme di streaming e download online per la label Collettivo Funk.

Un brano che parla di amicizia, fragilità e bisogno d’amore. “Violet”, ha come punto focale l’amicizia femminile, in particolare quella tra due amiche che interrompono il loro rapporto quando “Violet” tradisce l’amica rubandole il fidanzato.

“L'amicizia femminile a volte è complicata. – racconta Sandra Cartolari, autrice del testo -Può essere profonda, appassionata, assoluta. E in un attimo essere distrutta dal bisogno primario d'amore al quale non si sa rinunciare. La lealtà di Violet era labile. Giustamente l'ha pagata carissima!”

“Violet” è interpretata da Rossella Cappadone, scritta da Sandra Cartolari, composta da Mauro Mussoni e prodotta da Fabio Nobile e Massimiliano Rocchetta per Collettivo Funk di Marcello Sutera.

Per chi volesse ascoltare live il nuovo brano l’appuntamento è per martedì prossimo (dalle ore 22) nel locale “Balena” di viale Ceccarini a Riccione.

Le prime quattro serate della rassegna “Balena Jazz”, curata da Marcello Sutera, vedranno infatti come ospite proprio il “Rossella Cappadone trio”. Sul palco la talentuosa cantante e chitarrista riminese, già finalista del Premio Internazionale Massimo Urbani.

Vincitrice, a soli 17 anni, di una borsa di studio per le “Umbria Jazz Clinics” organizzate dalla Berklee School of Music di Boston, Rossella è stata la vincitrice, nel 2014, del Premio "Chicco Bettinardi" di Piacenza e, qualche anno prima, dell'"Hengel Gualdi Jazz Award" di Bologna.

Per il trio una track list importante che spazia dal Jazz alla Bossanova deragliando negli standard più celebri alla canzone italiana.