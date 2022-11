Appuntamento bis con "Visioni di Futuro", sarà l'evento di un weekend di punta in primavera

“Visioni di futuro” sarà l’evento di uno dei weekend di punta della prossima primavera. Dopo l’omaggio ai riccionesi, nelle due giornate di venerdì 11 (in occasione del Santo Patrono) e sabato 12 novembre, il Festi Group proporrà gli spettacoli che raccontano storia, presente e futuro di Riccione agli ospiti della città.

Si tratta di una creazione artistica, firmata da Monica Maimone, esclusiva per Riccione. La drammaturga e regista teatrale non si è limitata a ideare uno spettacolo celebrativo dei cento anni della città ma ne ha interpretato le radici che affondano nella sabbia e il domani di una green city.

“Dopo i riccionesi, saranno i nostri turisti a potere godere di questa meraviglia che ha segnato la rotta di quella che è stata e che sempre la sarà la Perla verde: bellezza e sostenibilità”. Lo ha sostenuto la sindaca Daniela Angelini dopo la chiusura della due giorni di questa prima assoluta, applauditissima, ieri sera in piazzale Ceccarini, dove si è tenuto l’atto finale tra coreografie mozzafiato e danza aerea.

L’accordo con il Festi Group prevede che non ci siano costi aggiuntivi per il bis di primavera. “I nostri ospiti in primavera troveranno una sorpresa davvero unica - aggiunge la sindaca -. Eventi e spettacoli prodotti in serie i turisti possono vederli dappertutto: questa proposta non è soltanto esclusiva e bellissima ma è portatrice di un profondo valore culturale: commuove, stimola riflessioni e pensieri positivi, oltre a intrattenere. Mette in scena la complessità di ciò che è e sarà Riccione: ci rappresenta e siamo orgogliosi di poterla mostrare a chi ci sceglie per stare bene”.