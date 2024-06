Batman, Gatto Silvestro, Beetlejuice e tanti personaggi Warner Bros in arrivo nella Perla Verde

Dopo il successo del primo tour, l’iniziativa creata da Warner Bros. Discovery per celebrare i 100 anni degli Studios nel 2023, anche nel 2024 torna in Italia il tour estivo itinerante che farà tappa nelle più amate località balneari. Ad aprire il tour dell'evento, ci sarà Riccione, che ospiterà la manifestazione il 15 e 16 giugno 2024 in piazzale Roma.

Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia proporrà a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti e ingaggianti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

Le attività includeranno allestimenti di aree a tema: oltre a un palco centrale animato giorno e sera. I più piccoli potranno divertirsi nell’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove avranno l’occasione di sperimentare un vero e proprio circuito di allenamenti tematizzati. Ci saranno quiz a premi, prove di arrampicata e discesa in corda doppia sul climbing wall tematizzato per l’85° anniversario di Batman, e tante altre attività aperte a adulti e bambini, come il dj set serale e la possibilità di portare a casa i propri ricordi fotografici nelle photo opportunity con personaggi e ambientazioni iconiche, tra cui quelle dedicate al 30° anniversario di Friends, e il 25° anniversario di Matrix. In ogni tappa i partecipanti avranno anche la possibilità di portare a casa degli imperdibili gadget di Gruppo La Piadineria, di Grani&Partners e di Coolthings.

Spazio ai prossimi film

Il Tour sarà anche l’occasione per anticipare i film distribuiti da Warner Bros. Pictures in sala a partire da quest’estate: il primo sarà “Twisters”, in uscita il 17 luglio, l’epico disaster movie con protagonisti Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, che porta sul grande schermo una delle più pericolose e distruttive forze della natura: i tornado. A seguire sarà la volta di “Beetlejuice Beetlejuice”, dal 5 settembre al cinema, con Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, e Monica Bellucci, attesissimo sequel del pluripremiato Beetlejuice – Spiritello porcello, dal visionario filmmaker Tim Burton. Entrambi i titoli saranno presenti al tour con degli stand dedicati dove poter realizzare dei fantastici contenuti ispirati ai due film.

Un tuffo nella televisione Warner Bros

E per passare delle serate all’insegna della musica e della comicità il Nove, canale televisivo di punta del gruppo, porterà sul palco il sabato e la domenica, i titoli di maggior successo della passata stagione: “Don’t Forget The Lyrics”, il game show internazionale prodotto da Banijay Italia dove in ogni puntata i concorrenti si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana facendo attenzione a non dimenticarne il testo, e “Only Fun” lo show comico prodotto da Colorado Film che, all’insegna del buonumore, ha visto alternarsi in tv i monologhi e gli sketches della miglior scena comica italiana. Le tappe di Riccione e Viareggio vedranno la partecipazione del comico Giovanni Cacioppo.

Spazio ai più piccoli

Anche Cartoon Network e Boomerang (canali 607 e 609 di Sky) si uniranno al tour con un’area dedicata alle famiglie e ai più piccoli in cui verranno offerte attività per ogni età: un fantastico circuito automobilistico Batwheels con macchinine elettriche a zero emissione interamente personalizzate e ispirate ai personaggi della popolare serie DC trasmessa su Boomerang; per gli appassionati di calcio, la Cartoon Network Toon Cup Experience offrirà ai ragazzi la possibilità di diventare protagonisti e giocare, insieme ai personaggi più amati del canale, da Teen Titans Go! ad Adventure Time e Apple&Onion; Non mancheranno, inoltre, i costume characters di Gumball, Darwin e dei tre protagonisti di Siamo Solo Orsi per scattare tante divertenti foto ricordo; infine i personaggi degli show più seguiti, come Lo Straordinario Mondo di Gumball, Tom & Jerry, Teen Titans Go! e Siamo Solo Baby Orsi saranno i protagonisti di tanti giochi e attività sul palco principale dell’evento. Un’occasione unica per i bambini – e non solo! – per passare tutti insieme l’estate in allegria.