Tutti pazzi per le "house boat", le case galleggianti spopolano nel porto di Rimini

Waterdream, ovvero un sogno fatto d’acqua, il sogno di trascorrere una vacanza open air da un nuovo punto di vista: quello sull’acqua. A Rimini è già realtà, grazie al resort galleggiante diffuso - interamente made in Italy – che fa bella mostra di sé alla Darsena Marina di Rimini. Considerato dagli esperti uno dei porti turistici più belli del Mediterraneo, con i suoi 622 posti barca, è un vero e proprio gioiello dell’Adriatico frequentato dagli amanti della vela e del diportismo. Così a pochi passi dal centro città e dalle spiagge, approda in Romagna il network di strutture ricettive galleggianti denominato, appunto, "Waterdream": un progetto turistico innovativo, avviato da Crippaconcept, azienda brianzola, grazie alla progettazione e realizzazione di case mobili e tende da campeggio di lusso.

Con questo progetto, l’azienda raggiunge un nuovo standard: la vacanza esperienziale all’aria aperta si sposta, infatti, dalla terraferma all’acqua. Tuttavia, prima di approdare a Rimini, le suite sea-view sono state sperimentate con successo in altre due affascinanti destinazioni: il Lago Maggiore e nel cuore verde del Cuneese, con vista sul Monviso. Altre località, sono in fase di definizione e successivamente realizzazione.

A Rimini, gli alloggi di design traggono ispirazione dalle cabine di un'elegante nave da crociera, combinando elementi premium delle cosiddette "mobile home" (case mobili) con la peculiarità di una vacanza sull’acqua.

Ciascuna suite dispone di due camere da letto, una matrimoniale e una a tre letti singoli, cucina con angolo pranzo e zona living; all’esterno, il ponte offre una lounge a cielo aperto con una scaletta che porta alla vera chicca dell’imbarcazione: un rooftop terrace con lettini prendisole per vivere in relax la luce del tramonto, le mattine in pieno sole o le notti sotto le stelle, cullati dal ritmo dell’acqua.

Ottimo per un soggiorno rilassante e per godersi la raffinatezza di una fuga nel centro della città, gli ospiti, possono godere della vista delle imbarcazioni, delle vele che li circondano nel perimetro della Marina, godere dei servizi presenti o sbarcare per giornate sulla spiaggia o alla scoperta della città e dei suoi dintorni. Godendo sempre di privacy e tranquillità, una volta fatto ritorno alla propria house boat (letteralmente, case galleggianti), creata e realizzata da Crippaconcept con materiali ecocompatibili e naturali e a risparmio energetico. L’unità infatti controlla i consumi e li raziona quando gli ospiti sono fuori, per continuare a garantire un’efficiente gestione delle risorse energetiche.

“Vogliamo ampliare le prospettive della vacanza 'open air' - commenta Sergio Redaelli, amministratore delegato di Crippaconcept e principale promotore, in Italia, del ‘glamping’ (neologismo che indica la combinazione tra glamour e camping, eleganza e raffinatezza anche in campeggio)." "La vacanza all’aria aperta rispetta l’ambiente e garantisce comunque un’ospitalità di livello elevato, in termini di comfort e servizi. In questa nuova declinazione di ‘en plein air’ intendiamo mettere le persone in contatto con l’acqua e regalare loro un punto di vista nuovo sul nostro Paese: la bellezza dell’Italia vista dal mare".