Wedding Awards 2021: trionfano 21 specialisti riminesi del matrimonio

Alessia, Stefania Zavatta e Roberta Patanè sono le tre riminesi che si sono aggiudicate il premio Wedding Award 2021 per la categoria Wedding Planner. Tra i vincitori troviamo anche 3 fotografi, 3 video makers, 3 location e tanti altri professionisti del mondo delle nozze

Il Wedding Awards 2021 incorona le eccellenze riminesi del matrimonio. A comunicare la notizia è il sito Matrimonio.com, leader globale nel settore nuziale, che ha appena celebrato una nuova edizione dei suoi rinomati Wedding Awards e annunciato i nomi dei professionisti e delle aziende che nel 2021 hanno vinto il prestigioso premio ricevendo il maggior numero di recensioni da parte degli sposi e con le valutazioni migliori.

In provincia di Rimini sono ben 21 i professionisti del settore del matrimonio che si sono aggiudicati il Weddings Awards 2021. Un risultato importante per un settore che nell’ultimo hanno ha sofferto a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che portato molte coppie di sposi a rinviare il giorno più bello della loro vita.

I vincitori della provincia di Rimini

Tra i vincitori dell'ottava edizione dei Wedding Awards della provincia di Rimini ritroviamo per la sezione banchetto le location: Mulino (Misano Adriatico), Villa i Tramonti (Saludecio) e Villa Malatesta (Poggio Berni), mentre golose creazioni by Max di Santarcangelo di Romagna nella sezione torte. Per le bomboniere si aggiudica il Wedding Awards Paccoregalo di Bellaria Igea Marina. La sezione Wedding Planner premia tre donne: Roberta Patanè e Alessia di Rimini e Stefania Zavatta di Bellaria Igea Marina.

Nella sezione fotografi troviamo: BmB photo ed Elisabetta Acquaviva di Rimini e Davide Gasparetti di Santarcangelo di Romagna. Per la sezione video si sono distinti MB Heart Films (San Clemente) e i riminesi Marco Mancini Videomaker e Sara Canducci Wedding Films. La musica vede ben 5 vincitori: Alcar Deejay e Taxi Moon (Rimini), Studjo e Bianca e Max (Riccione), Cristian Fornino djset/voce (Santrcangelo di Romagna). Infine troviamo per la sezione bellezza e benessere Estetica Elite di Giordano Marina (Rimini); per la sezione luna di miele vince A tutta randa viaggi (Rimini)