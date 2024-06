Un casting per diventare una vera Winx, le fatine amate dai bambini

In attesa di rivedere in televisione le fatine più famose del mondo, con nuove avventure, sbarca a Rimini un'iniziativa che consentirà a chi si sente una vera Winx, di poterlo diventare e vivere da protagonista una serata indimenticabile. Unico requisito, avere più di 18 anni e amare sfilare. Sono infatti aperte le iscrizioni (tutte le info e il form per candidarsi: www.lebefane.it) al Winx Casting Day che si terrà alle Befane Shopping Centre di Rimini sabato 29 giugno 2024.

Saranno sei - come le Winx - le persone che saranno selezionate al termine del casting e che avranno così la possibilità di indossare un capo su misura realizzato appositamente dallo stilista Cristoforo Vizzini in occasione del Winx Club 20th Anniversary Party che si terrà sabato 31 agosto 2024 in piazza Malatesta. A tutti i partecipanti al casting sarà regalato uno speciale kit mentre le sei persone selezionate riceveranno anche una Gift Card Le Befane.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Rainbow, lo studio che ha dato vita alle fatine più famose del mondo ideate da Iginio Straffi, e con il quale il Centro commerciale riminese ha attivato una importante partnership che ha portato alla realizzazione di numerosi eventi negli ultimi anni.

Lo stilista

Cristoforo Vizzini, 27enne designer siciliano, da sempre appassionato di moda, vanta già importanti collaborazioni: con Annalisa, della quale ha vestito i ballerini nel corso del recente tour; ha vestito Bianca Atzei, ha disegnato per Laura Pausini; ha realizzato gli abiti di Elettra Lamborghini e i costumi di scena di tutti i suoi ballerini. Ha lavorato anche per la Tv, vestendo fra le altre le conduttrici Federica Panicucci, Silvia Toffanin e Monica Bertini.