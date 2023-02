World Nutella Day: oggi si festeggia il giorno più goloso dell’anno

Nocciole, cacao magro, zucchero, olio di palma, latte scremato in polvere, lecitine e vanillina.

Pochi e semplici ingredienti, capaci tuttavia di riscuotere una "audience" online smisurata: circa 100 milioni di risultati di ricerca su Google e 1.6 milioni di followers su Instagram.



La Nutella, la golosa crema spalmabile a base di nocciole, trova nel 5 febbraio una giornata interamente dedicata a sè: il World Nutella Day festeggia infatti, la ghiotta pasta bruna che "una fetta di pane dopo l'altra" ha conquistato il palato (e il cuore) di tutto il mondo tra adulti e piccini.



La "ricorrenza" è stata istituita nel 2007 da Sara Rosso, blogger statunitense, che aveva conosciuto la crema spalmabile durante il suo soggiorno in Italia negli anni '90 per motivi di studio. Fu amore al primo "assaggio", tanto da volerne celebrare la golosità in una giornata specifica. Ai fan di Nutella piacque a tal punto questa iniziativa che iniziarono a celebrare l'appetitosa crema spalmabile condividendone immagini, idee, ispirazioni e ricette sui social media: è così che il World Nutella Day è diventato un fenomeno globale.





La storia

Un mito celebrato, decantato, su cui sono cresciute almeno quattro generazioni. Venuti su, appunto, "a pane e Nutella", è difficile restisterle e un cucchiaino tira l'altro sin dal 1951. Infatti, in quell'anno una pasta dolce a forma di panetto che poteva essere tagliato a fette e spalmato sul pane esce dalle sapienti mani di Pietro Ferrero con il nome di Super Crema. Questa non è altro che la "madre" di quella che oggi conosciamo come Nutella. Infatti, circa dieci anni dopo, fu Michele Ferrero (mancato nel 2015, all'età di 89 anni) a perfezionare la ricetta, donando all'impasto quella dolcezza e cremosità che tutti oggi conosciamo.



La proiezione verso l'internazionalizzazione si ha anche nel nome, poichè verrà infatti coniato "Nutella" dalla desisenza nut (nocciola, in inglese). Nel 1964, il primo vasetto, con il tradizionale packaging in vetro, esce dalla fabbrica di Alba in Piemonte e da qui viene segnata l'ascesa di un prodotto interamente italiano, must have nelle dispense e nelle cucine di tutto il mondo. L'anno successivo, nel 1965 viene lanciata in Germania, l'anno successivo in Francia e nel 1978 raggiunge anche l'Australia dove venne inaugurato il primo stabilimento produttivo al di fuori dell'Unione Europea.





Una moneta d'argento dedicata alla Nutella



Nell'anno del 75° anniversario dalla fondazione dell'azienda Ferrero e in occasione della Giornata Mondiale della Nutella, il Ministero dell'Economia e delle Fidanze ha emesso una moneta d'argento, coniata dalla Zecca e dedicata allo storico prodotto all'interno della Serie "Eccellenze italiane" con un valore nominale di 5€