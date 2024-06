Una nuova yogurteria, tutta al femminile, conquista il centro storico riminese

Apre un nuovo store La Yogurteria & Joy Bubble Tea, nel centro storico di Rimini, lungo corso D’Augusto, al numero 55. La città ha accolto con tanta curiosità e feedback positivi l’arrivo del brand in franchising e tante persone hanno fatto la fila per assaggiare i prodotti targati La Yogurteria fin dai primi giorni.

Ancora una volta La Yogurteria & Joy Bubble Tea sceglie di sostenere l’imprenditoria femminile aprendo un nuovo store grazie all’impegno e alla determinazione di Gyorgyi, un’affiliata con esperienze pregresse nel settore dell’accoglienza turistica che in breve tempo, grazie al percorso di formazione di Penta Academy, è riuscita ad apprendere velocemente i segreti del mondo della ristorazione.

“I colori e la qualità di un format strutturato mi ha conquistata al primo assaggio dei prodotti. La Yogurteria mi ha affiancato e supportato in tutta la fase di accesso al credito - spiega Gyorgyi -. Già nei primi giorni di attività tutti i clienti hanno apprezzato fin da subito la bontà dei prodotti e le ampie varietà di personalizzazione del frozen yogurt, bubble tea e prodotti caldi preparati al momento. Rifarei questa scelta altre mille volte”.

Il punto vendita si trova all’interno del centro storico e nei pressi di numerose altre attività commerciali come bar e ristoranti.

“Essere presente in riviera romagnola è un ottimo biglietto da visita per il nostro brand. La Yogurteria Joy Bubble Tea arriva a Rimini con tutta la gamma di prodotti in listino come il nostro insuperabile frozen yogurt, bubble tea e tutti gli altri amatissimi frozen dessert - racconta Alberto Langella, Ceo & founder de La Yogurteria- La posizione centralissima ci ha permesso di diventare un luogo di ritrovo e un punto di riferimento per i residenti e per i turisti che affollano il locale soprattutto per la merenda e per il post cena ”