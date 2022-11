Quando a festeggiare non è una persona ma un centro commerciale

Si sa, noi italiani siamo famosi per alcune peculiarità che ci contraddistinguono.

Non parliamo solamente dello stereotipo “pasta, pizza e mandolino” – anche se, questo è innegabile, la cucina italiana è tra le migliori al mondo – ma anche del nostro continuo gesticolare durante le conversazioni, dell’accentuare l’eventuale dialetto durante una discussione, o ancora dei grandi abbracci e baci sulla guancia per salutarci.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare un ulteriore particolare: quanto ci stanno a cuore le ricorrenze.

Che si tratti di feste comandate, compleanni e anniversari, in Italia sono sempre occasione di grandi festeggiamenti.

Celebrare qualcuno, qualsiasi sia la motivazione, significa riunire famiglia e amici, magari seduti a tavola, davanti a una torta e a un buon bicchiere di vino.

E se la festa non fosse in onore di una persona, ma di un centro commerciale?

È il caso di Romagna Shopping Valley, situato in provincia di Forlì-Cesena, che il giorno 13 novembre festeggerà il suo 30° compleanno e per l’occasione, ha deciso di invitare un ospite d’eccezione.

98 negozi, 30 candeline e un ospite speciale

Aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00 (20.30 la domenica), i negozi del Centro Commerciale offrono servizi di ogni genere. Dall’ipermercato, all’abbigliamento, alla ristorazione, Romagna Shopping Valley, a 30 anni dalla sua inaugurazione, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dello shopping in Emilia Romagna.

Per celebrare al meglio il suo compleanno, ha organizzato una giornata speciale riservata a tutti i suoi clienti, che non solo potranno assistere a una sfida culinaria con tanto di premiazione finale, ma avranno la possibilità di incontrare dal vivo un celebre chef. Quale miglior ospite per una festa, se non un noto pasticciere e conduttore televisivo, quale Damiano Carrara?

Per ogni partecipante, verrà inoltre offerta una fetta di torta per festeggiare insieme.

Organizzazione della giornata

Dalle ore 14.00 alle 16.30 circa, gli allievi degli Istituti Alberghieri di Rimini, Forlimpopoli, Castelfranco Emilia, Comacchio e Ferrara proporranno i loro piatti in una sfida per categorie: antipasti, primi, secondi. Il tempo massimo previsto per ogni gara sarà di 20 minuti, ognuno degli sfidanti realizzerà il piatto proposto in diretta e seguendo tutte le fasi di preparazione. Al termine, ogni concorrente predisporrà un piatto di presentazione. Tutti gli “aspiranti chef” che parteciperanno, riceveranno una targa ricordo, mentre i tre vincitori di categoria si aggiudicheranno ciascuno un premio complessivo del valore di € 400. L’ospite Damiano Carrara assisterà agli attimi finali del concorso e premierà i 3 ragazzi vincitori.

Al termine della sfida e premiazione, Meet&Greet con l’ospite e infine ci sarà il taglio della Torta 30° Anniversario realizzata da “Atelier Damiano Carrara”: sarà senza glutine, assemblata sul momento dai pasticceri, avrà una base di frolla, frangipane, crema pasticcera e frutta del Centro Commerciale. Ogni cliente che parteciperà ai festeggiamenti, sarà omaggiato di una fetta di torta.