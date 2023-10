Locali aperti per una città che vive tutto l’anno: a Rimini c’è sempre Festa

Rimini è una città che viene preceduta dalla sua fama di regina dell’accoglienza e del divertimento. Per chi arriva per motivi di lavoro o divertimento è naturale aspettarsi una città animata da una vita spumeggiante.

E se è innegabile che durante l’estate le luci della città scintillano continuamente, con l’arrivo dell’inverno – nonostante il turismo fieristico e congressuale sia in pieno fermento – le cose cambiano: sono infatti ben poche le attività che in questi mesi tengono aperte le loro porte.

Oltre a essere uno dei principali poli della movida italiana, Rimini ha saputo negli anni posizionarsi come una delle migliori destinazioni congressuali del mondo. Pertanto, il costante afflusso di professionisti da tutto il globo rende evidente la necessità di locali – come bar, pub, ristoranti e discoteche – che rimangano aperti anche durante i mesi invernali, così da dare opportunità di svago di qualità ai tanti professionisti che transitano per la città romagnola.

Musica e divertimento in un locale Glamour

Proprio per far fronte a questa esigenza, Pepenero Club – che da anni è il punto di riferimento indiscusso della vita notturna nella Riviera – ha recentemente ampliato la propria offerta.

Se infatti la principale attrazione del locale rimangono le ballerine - le famose Peperine - e i loro spettacoli di burlesque, pole dance e striptease, Pepenero Club ha ampliato la sua offerta grazie ad una zona American Bar destinata ai drink premium, un’area champagneria riservata solo agli amanti delle bollicine, una console dj gestita con un programma musicale adatto a coloro che vogliono rilassarsi ma anche a chi vuole ballare al proprio tavolo con Amici.

Il cuore pulsante della movida di Rimini

Questo elegante club rimane aperto oltre 300 notti l’anno ed è il punto un punto di riferimento per la movida sia per i residenti che per il turismo di affari o svago presente in città

Cuore pulsante della vita notturna di Rimini, dove il divertimento, la buona musica e l’eleganza si incontrano, Pepenero Club è il luogo ideale per festeggiare o semplicemente per bere un drink da solo o in compagnia dopo una giornata di lavoro o prima di andare a letto. Feste di compleanno, addii al celibato, lauree, promozioni aziendali diventano un vero e proprio evento da condividere con amici o colleghi e ricordare per sempre.

Oltre a divertire il pubblico già presente in città, la grande popolarità del club ma soprattutto del brand Pepenero è in grado di portare ogni anno in Riviera migliaia di turisti, soprattutto gruppi di amici con un futuro sposo nei suoi ultimi giorni da celibe.

Situato nella zona più glamour di Rimini, a Marina centro, Pepenero, il club per adulti più famoso d’Italia, è un punto di riferimento importante per il divertimento notturno di tutta la riviera adriatica.