Mare, affari e divertimento: come Rimini non c’è nessuno

Crescono sempre più, a Rimini, eventi business come fiere, congressi e convegni. Non è un caso che la città sia da parecchi anni meta di uomini e donne d’affari che, a fine giornata, possano desiderare trascorrere qualche ora di relax in bar e club con musica e intrattenimento.

La scelta della città dove organizzare eventi di questo tipo, spesso e volentieri, è condizionata anche dalla presenza di attività legate all’entertainment, aperte negli orari fuori lavoro. E chi meglio di Rimini, dunque, città da sempre apprezzata e amata per la sua ampia offerta di locali di divertimento?

Infatti, se durante i mesi invernali la città è ricca di eventi dedicati agli affari e i mesi estivi sono quasi interamente dedicati al turismo marittimo, durante le mezze stagioni, in particolare nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre, capita di imbattersi in numerosi gruppi di ragazzi, giunti in Riviera per festeggiare addii al celibato e compleanni di amici.

Insomma, Rimini di sole, di mare, di affari, ma soprattutto attrattiva unica nel suo genere per il popolo delle feste e per la sua capacità di offrire ospitalità per tutte le tasche: dalla pensioncina familiare agli hotel stellati, fino a tutta una serie di proposte per lo svago, dalle piste di kart ai parchi avventura, apprezzatissimi dai gruppi, fino a bar e pub per aperitivi in grande stile o ristoranti che fanno dell’organizzazione di feste veri e propri eventi.

Il locale per festeggiare famoso in tutta Italia

Dopo anni a Riccione il Pepenero si è trasferito nella zona di Marina Centro a Rimini.

Il locale che grazie alla sua popolarità ha fatto arrivare in riviera per molti anni migliaia di gruppi in festa, che ha animato le notti di tanti Uomini d’affari in città per fiere e congressi, che ha fatto divertire numerosi turisti, ha aperto la sua nuova sede. Un locale glamour dal design elegante, localizzato al centro della movida del divertimento Riminese.

Rispetto al passato, oggi il pepenero di Rimini si presenta al pubblico in una veste diversa, più giovane e coinvolgente, meno nightclub e più discobar. Una location unica dove trova spazio pubblico di tutte le età e dove l’entusiasmo è di casa.

Non mancano comunque l’animazione e gli spettacoli per adulti ma sono inseriti all’interno di un contesto in cui il Cliente può decidere di entrare anche solo per un drink oppure per ascoltare bella musica. Nel club oltre al pubblico maschile sono benvenute anche Coppie e Donne.

Le feste di Compleanno e gli addii al celibato sono sicuramente il tipo di celebrazioni più popolari nel club ma anche party di laurea, premiazioni aziendali, feste di pensionamento e chi più ne ha più ne metta, al pepenero c’è sempre un buon motivo per festeggiare.

Pepenero è l’elemento che arricchisce la già ampia offerta di locali presente a Rimini, città che, negli anni, si sta affermando sempre più come una grande Capitale del Business e del Divertimento.