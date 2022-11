Come scegliere l’outfit migliore per le feste natalizie

Il mese di novembre sta scorrendo davvero velocemente e dicembre è ormai alle porte. Manca effettivamente ben poco all’arrivo del Natale e di Capodanno, due feste dell’anno tra le più amate non solo dagli Italiani, ma in moltissime parti del mondo. In quei giorni di fine anno si ha infatti l’occasione di condividere tanti bei momenti con i propri familiari e amici: tavolate ricche di ogni bontà, regali, serate cinema, vacanze in qualche bella città o in montagna a sciare sono solo alcuni dei tanti esempi per cui questo periodo risulta così amato. Per viverlo al meglio, bisogna però prepararlo nei minimi dettagli ed è per questo che da metà novembre circa e per tutto dicembre, ogni persona si ritrova l’agenda carica di impegni. Bisogna infatti pensare ai regali, al pranzo e al cenone di Natale e Capodanno oppure a prenotare un bel ristorante o eventualmente un albergo dove passare la fine dell’anno in dolce compagnia.

Non bisogna mai trascurare l’abbigliamento

Non è facile tenere tutto a mente e qualcosa potrebbe sfuggire o essere trascurato. Spesso si tende infatti a lasciare all’ultimo momento la scelta del look che si vorrà sfoggiare durante queste occasioni, ma poi ci si pente immediatamente quando ci si ritrova in difficoltà su scegliere cosa indossare. In effetti non solo è difficile scegliere quale abito ci accompagnerà durante la cena con la famiglia o la serata in discoteca a Capodanno, ma anche quali accessori accostare al nostro outfit. D’altronde, sono momenti importanti da ricordare e festeggiare per cui è naturale desiderare di volerli vivere nella maniera più bella ed emozionante possibile.

Servono accessori originali per un outfit indimenticabile

Per essere sicuri di sfoggiare solo il meglio durante le feste, ci si può rivolgere a Brandina the Original che ha una lunghissima esperienza nel campo delle borse e accessori da donna, da uomo e anche da bambino. È una realtà ormai ben radicata in diverse città italiane: Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini, Cesenatico vantano infatti una Bottega Brandina. La sua storia risale al lontano 2004 quando il designer e fotografo Marco Morosini pubblica il libro fotografico “DIVIDIRIMINI” dedicato alla Riviera Adriatica. Morosini rimane affascinato dalle caratteristiche duttili del tessuto dei lettini da mare e decide di usarlo per realizzare le sovra copertine del libro. Il risultato è così apprezzato che decide di replicare l’esperimento anche su borse, zaini, portafogli e altro ancora. Grazie alla collaborazione con la stilista e architetto Barbara Marcolini, il brand riesce a realizzare prodotti che coniugano stile e originalità attraverso un’esplosione di colori ed emozioni che richiamano serenità, gioia, spensieratezza, caldo e bellezza, tipicamente legate all’estate.

Il tutto è inoltre garantito da una resistenza davvero longeva proprio grazie a questo particolare materiale, famoso per donare una lunga vita ai lettini da spiaggia. Il design unico e lo stile originale hanno creato un’ampia gamma di prodotti da uomo, da donna e da bambino come ad esempio borse da viaggio, da lavoro, da mare, zaini, beauty, tracolle, portafogli, bracciali, borselli e costumi. A prescindere da cosa si voglia comprare, si avrà sempre la certezza di portarsi a casa un prodotto nato da un’idea fuori dal comune e da una storia davvero inedita, ricca di innovazione, creatività e originalità.

Sconti in vista: un’occasione da non perdere

In occasione del cinquantesimo compleanno del suo fondatore, Brandina the Original ha deciso di promuovere la campagna “Happy Brandina To You”. Nel giorno di sabato 19 novembre intende infatti festeggiare con i propri clienti, offrendo uno sconto del 50% su tutti i prodotti delle botteghe di Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini Mare, Rimini Centro e Cesenatico. Dato che nei compleanni si ricevono diversi regali, Brandina non si ferma qui e al primo cliente che spenderà almeno 300 euro, offrirà gratuitamente un bellissimo accessorio del suo catalogo. Tutte i negozi che partecipano alla campagna saranno aperti con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Inoltre, il marchio vuole davvero festeggiare l’occasione con tutti, anche con coloro che non possono fisicamente recarsi in negozio. Per questa ragione dal 19 al 27 novembre verrà proposto uno sconto del 30% a tutti coloro che effettueranno un acquisto online, usando il codice promozionale HB2U.

Per conoscere tutti i dettagli della promozione “Happy Brandina To You” e scoprire l’ampio catalogo in vendita, non bisogna fare altro che visitare il sito del brand e la relativa pagina Facebook.