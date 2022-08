Il Voucher Banda Ultralarga non va in vacanza: offerta PMI e Professionisti a € 2,17/mese

La digitalizzazione è un aspetto ormai imprescindibile nella società in generale, ma, in Italia, riveste particolare importanza nell’ambito delle PMI; sono queste, infatti, le aziende maggiormente presenti sul territorio (rappresentano circa il 75% delle imprese del BelPaese).

Purtroppo, nonostante il forzato balzo in avanti dovuto alla pandemia (si pensi allo smart-working e all’e-commerce) il livello di digitalizzazione delle PMI italiane non ha ancora raggiunto standard sufficienti.

Data la rilevanza della tecnologia, questa non poteva che rientrare nei progetti supportati dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) che, tra i tre assi principali su cui si fonda, annovera ‘digitalizzazione e innovazione’.

Ed è proprio per supportare una sempre migliore connettività che il governo ha realizzato il piano voucher banda ultralarga, dedicato a Piccole e Medie Imprese ed esteso anche ai Professionisti (attraverso un decreto entrato in vigore a fine maggio).

Voucher Banda Ultralarga

La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce, che va da un minimo di € 300 ad un massimo di € 2.500.

Più nello specifico, il bonus si rivolge a:

- Micro, piccole e medie imprese, iscritte al Registro delle Imprese (REA), che abbiano meno di 250 dipendenti e con fatturato 2021 inferiore a 50 milioni di Euro.

- Persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, ovvero una delle professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

La velocità di connessione scelta deve essere la più alta a disposizione presso il luogo di lavoro e può essere erogato un solo voucher per impresa (anche in caso di azienda con più sedi).

I tipi di voucher cui è possibile accedere sono 3 e sono divisi per fascia:

- Fascia A1; il voucher ammonta a € 300 per un passaggio a una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s senza indicazioni circa la velocità minima garantita.

- Fascia A2; il voucher ammonta a € 300 per un passaggio a una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s senza indicazioni circa la velocità minima garantita.

- Fascia B; il voucher ammonta a € 500 per un passaggio a una connettività con velocità massima in download compresa tra 300Mbit/s e 1Gbit/s, la cui velocità minima garantita deve essere pari ad almeno 30Mbit/s.

- Fascia C; il voucher ammonta a € 2.000 per un passaggio a una connettività con velocità massima superiore a 1Gbit/s, la cui velocità minima garantita deve essere pari ad almeno 100Mbit/s.



I voucher delle Fasce A1, A2 e B richiedono contratti con durata compresa tra i 18 e i 36 mesi, mentre quello della fascia C richiede tra i 24 e i 36 mesi.



Le PMI e i professionisti aventi diritto possono richiedere il Voucher ad uno degli operatori accreditati entro il 15 dicembre 2022 (o, comunque, fino all’esaurimento dei fondi stanziati).

Offerta Tiscali per PMI e Professionisti

Tiscali ha tempestivamente aderito al piano voucher banda ultralarga, consentendo a chi la sceglie di usufruire di numerosi vantaggi.

Il primo è l’accesso ad un voucher più sostanzioso: la velocità minima garantita è, infatti, pari a 100 Mega.

Inoltre, per chi rientra nelle fasce B e C, è garantito un bonus incrementale pari ad ulteriori € 500, erogato nel caso in cui sopravvengano “costi di rilegamento” in fase di installazione.

La proposta di Tiscali Business, poi, consente di avere la fibra ad un prezzo eccezionale.

L’offerta Ultrainternet Fibra Business Voucher, grazie al voucher di € 500, è in promozione a soli € 2,17 al mese anziché € 29,95 al mese per 18 mesi e comprende:



- connessione in Fibra ultraveloce fino a 1 GIGA in download e fino a 300 Mega in upload, con banda minima garantita pari a 100Mbit/s, su rete FTTH

- Chiamate illimitate gratuite verso fissi e cellulari nazionali

- Modem Super Wi-Fi gratuito

- Attivazione gratuita



Naturalmente, Tiscali Business ha pensato anche alle esigenze più complesse e strutturate, proponendo sia soluzioni con due linee voce che soluzioni integrate di connettività e voce con centralino virtuale.

Non solo: in caso di necessità ancora più specifiche, sono disponibili offerte personalizzate realizzate ‘su misura’.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito di Tiscali Business.

