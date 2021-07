A Bellaria la terza tappa del torneo di beach volley BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021

Sarà il Polo Est di Bellaria a ospitare il prossimo fine settimana la terza tappa del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021 di beach volley. Tornano in uno dei luoghi simbolo dello sport da spiaggia le schiacciate dei funamboli della sabbia, quasi 100 atleti tra settore maschile, femminile e under si sfideranno per dar vita a una tre giorni di grande contenuto tecnico e agonistico. Ci saranno tutti gli ingredienti per rendere il fine settimana elettrizzante, una competizione che nel corso delle stagioni ha assunto il ruolo di leader nelle spiagge italiane e un punto di riferimento per gli amanti della disciplina. Nella giornata di venerdì sarà la volta del tabellone under, chi vincerà avrà una wild card per la competizione open di sabato e domenica, giorni in cui a sfidarsi saranno oltre 40 coppie. Dallo scorso anno il Tour è legato all’Associazione Italiana Beach Volley Club e all’ente di promozione ASI. A difendere il primo posto della classifica generale saranno le canotte oro (simbolo della leadership) Andrea Lupo e Tommaso Casellato nel maschile, Jennifer Luca e Nicol Bertozzi (romagnola) nel femminile. Ci sarà un montepremi complessivo di 5mila euro. Oltre ai premi nelle tappe, ce ne saranno altri dedicati ai 10 migliori giocatori (in base alla classifica generale), sia al maschile sia al femminile, per premiare chi ha partecipato di più e ottenuto buoni risultati. La formula è quella internazionale della FIVB con pool nella prima fase e poi nella seconda a eliminazione diretta”.