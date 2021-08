Al memorial di tennis Cavioli si sfidano le giovani promesse della Romagna

Poker dei giocatori di casa negli ottavi del memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open organizzato dal Tennis Club Viserba che vede un montepremi di 3mila euro. Conquista i quarti, con tanto di “positivo” ai danni del cesenate Andrea Rondoni, un brillante Luca Bartoli, autore di un torneo fin qui maiuscolo, esordio soft per Andrea Calogero, vince facile Alessandro Canini sul bielorusso Uladzislau Zhuk, ormai romagnolo d’adozione, mentre Diego Zanni ha beneficiato del forfait del suo avversario, il sammarinese Marco De Rossi. Quarti anche per Cristian Carli ed il giovane riccionese Nicolas Spimi (Tc Riccione). Il memorial Cavioli continua. Sui campi di gara in programma i quarti Spimi-Carli e il derby Giorgetti-Canini.