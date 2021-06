Al via il Campionato Italiano della categoria di Catamarani Classe A

Venerdì prende il via il Campionato Italiano della categoria di Catamarani Classe A, gli spettacolari catamarani che volano sui foil come le imbarcazioni di Coppa America. L’evento è organizzato dal Circolo Velico 151 H2O Sports di Riccione con sede a mare presso la spiaggia 151 di Riccione in collaborazione con il Punto Vela Bellariva di Rimini. Al Campionato che si terrà con formula Open aperto anche a regatanti stranieri sono iscritti una cinquantina di equipaggi provenienti da Italia Germania e Svizzera. Tra i partecipanti stranieri da segnalare la presenza in gara di Charles Beuche, Presidente della International-A Division Catamaran Association, l’organo che sovrintende la Classe in gara a livello internazionale. Parteciperanno al Campionato anche diversi rappresentanti romagnoli tra i quali il cattolichino Michele Patelli e il riccionese, tre volte Campione Italiano della Classe Tornado, Mirco Mazzini in rappresentanza del Circolo organizzatore. A partire da sabato 26, in contemporanea con la regata sempre nello specchio acqueo della spiaggia 151 di Riccione gli atleti funamboli del Kitesurf si esibiranno per due giorni si nell’evento Red Bull- Duotone Demo Tour. E’ garantita la presenza di tre dei migliori atleti a livello mondiale della disciplina, i capoverdiani Airton Cozzolino e Matchu Lopez oltre al campione nostrano Giammaria Coccoluto .