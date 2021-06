Calcio, Mastronicola prepara le valigie: si separano le strade del Rimini e dell'allenatore

Alessandro Mastronicola non allenerà il Rimini la prossima stagione. A ufficializzarlo è la società tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook.

"Il Rimini FC comunica che il 30 giugno si interromperà il rapporto di collaborazione con il mister Mastronicola - si legge -. A Mastronicola e a tutto il suo staff vanno i sinceri ringraziamenti della Società per il lavoro svolto con impegno e professionalità e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Il Club comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo tecnico biancorosso".

L'allenatore lascia Rimini dopo una stagione altalenante, chiusa con un quinto posto acciuffato all'ultima giornata e l'eliminazione dai playoff sul campo dell'Aglianese per 2-0.