Rimini a caccia dei 3 punti con la Sammaurese, Mastronicola: "Dare una sterzata a questo ultimo nostro periodo"

"Chi scende in campo è perché lo merita, non ho dato mai il contentino e mai lo darò. Recuperiamo dei giocatori, ma dovranno meritarsi una maglia da titolare"

L'ultima vittoria è datata 14 aprile, Rimini Pro Livorno 4-1. Quale miglior occasione per ritrovare il successo, se non un derby, peraltro perso nel match d'andata? Alla vigilia di Sammaurese-Rimini, mister Mastronicola esordisce con l'importanza dei 3 punti, indipendentemente però dal nome dell'avversario: "Non è tanto vendicare la sconfitta, ma dare una sterzata a questo ultimo nostro periodo. Le vendette o le rivincite trovano il tempo che trovano. Domani conta fare una partita gagliarda, di sostanza, di orgoglio: se venisse il risultato pieno, sarebbe ancora meglio".

Il Rimini, secondo l'allenatore, deve fare i conti anche con se stesso, oltre che con l'avversario di turno: "La Sammaurese è una squadra organizzata e abbiamo avuto già modo di vederlo, danno il 100% in ogni gara che sostengono. Le difficoltà sono queste, unite alle nostre, che riscontriamo ogni domenica". "Statistiche e dati non mentono - continua - subiamo gol perché lo vogliamo subire, non facciamo niente per non subirlo. Non è perché gli altri sono più bravi noi, in realtà è che non abbiamo voglia di uscire indenni dal campo (sorride, ndr), a volte c'è questa impressione. Gli errori individuali che pesano tanto sull'economia della squadra ce li portiamo dietro da tempo".

Dopo i probemi legati alle assenze nel reparto difensivo, domani Mastronicola ritroverà Valeriani, Pupeschi e Canalicchio, arruolabili dal primo minuto: "Anche quando mi sono mancati gli uomini, non mi sono pianto addosso. Chi scende in campo è perché lo merita, non ho dato mai il contentino e mai lo darò. Recuperiamo dei giocatori, ma dovranno meritarsi una maglia da titolare".