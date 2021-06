Allo Stadio del Nuoto 1.350 atleti in vasca per il "Trofeo Nicoletti"

Lo Stadio del Nuoto di Riccione attende, tra venerdì e domenica, circa 1.350 atleti per il Trofeo di nuoto Italo Nicoletti 2021 organizzato come da 25 anni a questa parte dalla Polisportiva Riccione. C’è fermento tra i nuotatori per il ritorno in vasca dopo le restrizioni e in tanti si sono dati appuntamento qui, per uno dei trofei più partecipati d’Italia. Ben 87 le squadre iscritte da quasi tutte le regioni d’Italia, comprese Sicilia, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano, che porteranno a Riccione anche i big azzurri. Già inseriti in start list, tra gli altri, Fabio Scozzoli, Marco Orsi, Ilaria Bianchi, Costanza Cocconcelli, Alessia Polieri e Matteo Milli.

Il Trofeo Internazionale Nicoletti quest’anno sarà in formato “edizione speciale”. Dopo l’annullamento del 2020 a causa della chiusura delle piscine per l’emergenza Covid, quest’anno si è deciso di organizzarlo ma di non contare l’edizione nel computo storico del Trofeo (nel 2019 si era svolta la 23^ edizione) poiché non potranno partecipare tutte le categorie. Rispetto agli anni pre-Covid, infatti, il Trofeo è riservato alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Assoluti: per contenere un po’ il numero degli iscritti e poter gestire la manifestazione secondo i protocolli anti- Covid, si è preferito non aprire la gara ad Esordienti A ed Esordienti B. Si alza così livello tecnico della manifestazione con nuotatori di primo livello in tutte le categorie, ovviamente cominciando dagli Assoluti. Quest’anno si nuoterà su tre intere giornate (solitamente erano due giorni e mezzo), dalla mattina di venerdì 11 alla sera di domenica 13 (finali in notturna). Presenti anche atleti paralimpici, uno dei quali alla ricerca del pass per le Olimpiadi. Il Trofeo, che è stato validato dalla FIN e tiene la qualifica di “Internazionale” per permettere di nuotare anche agli stranieri, si disputa seguendo gli scrupolosi protocolli anti-Covid della Federnuoto senza pubblico in tribuna. Obbligatorio il tampone effettuato nelle 48 ore precedenti per accedere all’impianto. Il direttore tecnico della sezione Nuoto, Paolo Zuntini, si sta occupando in prima persona dell’organizzazione del Trofeo oltre che a preparare la squadra del Nuoto Riccione per ottenere i migliori risultati.

La manifestazione sarà in diretta streaming, offerta da Melinda, sia sul sito www.nuotoriccione.it , sia sulla pagina FB Nuoto Riccione e permetterà a famiglie e agli appassionati di seguire tutte le gare. Aperta al pubblico con ingresso differenziato in tutte le giornate la vasca esterna da 34 mt.

“Nonostante il periodo complicato – spiega il presidente della Polisportiva Riccione, Giuseppe Solfrini – abbiamo valutato che la capacità organizzativa della Polisportiva e del suo staff sia assolutamente in grado di organizzare e di fare disputare nella massima sicurezza un trofeo importante come il “Trofeo Italo Nicoletti”, istituito dall’Asd per ricordare il suo illuminato presidente, esempio per tutti coloro che si occupano di sport. Ci è dispiaciuto doverlo annullare l’anno scorso e quest’anno abbiamo fatto di tutto per portare avanti questa tradizione a cui teniamo molto. Abbiamo avuto da subito ottime risposte da parte delle società di nuoto di tutta Italia. Siamo molto contenti che anche quest’anno partecipino alle gare alcuni atleti paralimpici, nel segno di una sempre maggiore inclusività. Mi auguro davvero che dal prossimo anno si ricomincino a contare le edizioni del Trofeo Nicoletti: significherebbe che la pandemia è solo un lontano ricordo”.