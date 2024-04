Ha 14 anni e sale sul ring senza timore, una nuova promessa per la boxe riccionese

Esordio d’eccezione per Eva Fabbri alla riunione pugilistica di domenica 21 aprile a Bologna, categoria Schoolgirl (54 chili). Eva, 14 anni, è salita sul ring affrontando Ludovica Ferrari della Ferrara Boxe, vincendo nettamente il primo e il secondo round e riportando un risultato schiacciante, anche se leggermente calante nel terzo round. "Grazie a una grande determinazione contro un’avversaria alta e veloce, Eva è sempre stata concentrata, conducendo il match in maniera esemplare. Ha sempre ascoltato i miei consigli con grande maturità - afferma l'allenatore Ivan Cancellieri - e questo fa ben sperare per l’iscrizione ai prossimi campionati italiani della sua categoria, dove speriamo possa partecipare. Siamo felicissimi del debutto sorprendente di Eva, con una vittoria fuori casa che ci ha davvero entusiasmati”.