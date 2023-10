Si disputa la 14esima Maratonina del Vino "Città di San Clemente", 500 appassionati al via

Domenica si disputa la 14esima Maratonina del Vino "Città di San Clemente" con il Patrocinio del Comune di San Clemente, sotto l’egida della Uisp e l’organizzazione del Golden Club Rimini si prospetta una partecipazione di circa 500 appassionati della corsa fra agonisti, non competitivi, camminatori e giovani.

La Maratonina del Vino "Città di San Clemente" agonistica si svolgerà sulla distanza di 10 chilometri su un circuito revisionato e spettacolare di 3.300 metri da ripetersi tre volte. I favoriti della vigilia sono Brayan Schiaratura vincitore della scorsa edizione, Alessandro Salvatori e il veterano Marco Oppioli in campo maschile. Nelle donne il pronostico va alla rientrante Livia Grazi che ha già iscritto più volte il proprio nome nell’albo d’oro della classica di Re Bacco.

Nel palinsesto della Maratonina del Vino si dipaneranno anche percorsi per camminatori e non competitivi su tracciati immersi nel verde della Valconca 9 e 5 chilometri circa. Come antipasto alla Maratonina del Vino alle ore 9 prenderà il via la penultima tappa del Campionato Provinciale Giovanile Uisp Rimini di corsa su strada su un tracciato protetto.

Partenze ore 9.00 giovani, ore 9.30 competitiva e a seguire le non competitive. Le iscrizioni riaprono domenica mattina dalle 7.30 presso il Centro Sportivo Ernesto Coletta Via Cerro Sant’Andrea in Casale di S. Clemente.