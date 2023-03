Quasi 700 podisti al via della StraRiccione. "Una bellissima festa popolare"

“Una bellissima giornata di sport. Un grande momento di comunità”. Sono state le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola domenica mattina (19 marzo) al termine della StraRiccione. Durante la mattinata quasi 700 podisti (691) hanno partecipato a una bellissima manifestazione popolare organizzata dalla Asd Riccione Podismo. Il piano del traffico predisposto dall’ufficio viabilità del Comune di Riccione ha tenuto perfettamente tanto che i disagi per gli automobilisti sono stati contenuti al minimo. “Con grande orgoglio - ha aggiunto Imola - ho premiato i vincitori della StraRiccione ma credo che la vittoria vada assegnata alla nostra città e agli organizzatori. Grazie davvero a tutti: oltre a una stupenda corsa, la StraRiccione è stata una meraviglia occasione di festa. Da domani tocca al grande ciclismo con la Settimana internazionale Coppi e Bartali e poi, nel fine settimana, con la Gran Fondo Riccione. Viva lo sport a Riccione”.

Chi sono i vincitori

A vincere la 43esima edizione della StraRiccione - sulla distanza di 12 chilometri - nella categoria assoluti uomo è stato Alberto Della Pasqua (Dinamo Sport Asd), classe 1991, in 38 minuti e 9 secondi. Al secondo posto Gianluca Borghesi (Avis Castel San Pietro Atl), al terzo Davide Poggi (Rimini Nord Santarcangelo Atl). Tra le donne, sempre categoria assoluti, con il tempo di 46 minuti e 41 secondi, si è imposta Martina Ugolini (Atletica 85 Faenza) classe 1995. Secondo posto per Simonetta Boscaro (Acqua Dela), terzo per Lara Orlandi (Avis Castel San Pietro Atl).