A Bellaria la grande festa del triathlon, gran finale con l’evento su distanza olimpica

Dopo il prologo di oggi (sabato) con la disputa della “Family Run”, la passeggiata non competitiva aperta a tutti in programma alle 18, sale l’attesa per il Bim Triathlon Olimpico, l’evento agonistico che si svolgerà domani (domenica) sul lungomare di Bellaria.

L’evento, che ha registrato il sold-out, partirà alle 9.30 del mattino e si snoderà sulle seguenti distanze: nuoto (1.5 km), ciclismo (40 km) e corsa (10 km).

La competizione - aperta ad atleti professionisti e amatori (anche paratleti) - metterà alla prova i partecipanti in tre discipline avvincenti, offrendo spettacolo e adrenalina. Per altro, da quest'anno, la Federazione Triathlon ha affidato alla rassegna bellariese il titolo di "Olimpico Gold” e, per il terzo anno consecutivo, il Bim Triathlon Olimpico farà parte del circuito Tri-Cup Age Group Emilia Romagna.

Gli atleti si sfideranno su un tracciato molto tecnico, il più veloce secondo molti in tutta la Romagna sulla distanza olimpica. E’ il percorso ideale per stabilire il proprio personale ed é una delle ragioni per cui anche diversi atleti di alto livello saranno al via della competizione, come Mattia Ceccarelli, Sara Savoia, Giulio Molinari e molti altri.

Presenti all’evento anche diversi paratriathleti come il riminese Giovanni Achenza che, dopo la partecipazione della scorsa edizione, sarà al via anche quest’anno della rassegna bellariese per preparare, dopo i due bronzi di Tokio 2020, le Paraolimpiadi di Parigi.

Nel “Bim Village”, allestito ad hoc per l'evento, chiunque potrà fare shopping acquistando articoli sportivi per il running e il nuoto.

Dopo la premiazione, il circolo Diportisti di Bellaria delizierà tutti gli atleti con il “Pasta party” a base di prodotti tipici romagnoli. La “due giorni” di festa sarà allietata dalla musica di Radio Bruno.