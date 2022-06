A Misano vince il tricolore: per il round di Superbike vincono Ducati e piloti italiani

E’ stato un weekend fantastico per il team Aruba.it Racing – Ducati. Dopo la spettacolare Gara-1 del sabato, Alvaro Bautista e Michael Rinaldi si ripetono anche nella domenica del Pirelli Emilia Romagna Round festeggiando sul podio davanti ad una folla di tifosi. Dopo il secondo posto nella Superpole Race vinta da Razgatlioglu (Yamaha), Bautista ottiene il secondo successo del weekend al termine di una gara emozionante. Il feeling del pilota spagnolo con la Ducati Panigale V4R è evidente e gli consente di prendere la testa di Gara-2 dopo pochi giri ed una bella battaglia con Toprak per chiudere con ampio margine sotto la bandiera a scacchi. Michael Rinaldi - costretto a partire dalla decima casella della griglia dopo una difficile SuperPole Race – è protagonista di un primo giro sensazionale nel quale riesce a recuperare sei posizioni. Al quarto giro il pilota italiano attacca Rea (Kawasaki) per poi difendere agevolmente la terza posizione ed il secondo podio del weekend.

“E’ stato un fine settimana davvero entusiasmante - ha spiegato Bautista. - Il feeling con la mia Ducati è stato eccellente fin da venerdì anche se, se devo essere onesto, questa mattina nella SuperPole Race abbiamo incontrato qualche difficoltà. La squadra ha fatto un grande lavoro e in Gara-2 mi sono sentito subito a mio agio. La corsa per il titolo di Campione del Mondo? Non mi interessa la classifica, non mi interessano i punti di vantaggio. Mi interessa soltanto avere la sensazione di essere sulla strada giusta. Sono molto contento di aver regalato delle emozioni ai tifosi Ducatisti. Dobbiamo continuare così”. “Sono molto felice - ha aggiunto Michael Rinaldi. - Quello di ieri è stato forse un podio inaspettato. In Gara-2, invece, le sensazioni sono state molto buone. Nella Superpole Race abbiamo avuto un problema che non mi ha permesso di essere competitivo costringendomi a partire dalla decima posizione della griglia. Sentivo però di avere un buon feeling, sono partito bene sapendo di avere tutte le carte in regola per poter arrivare davanti. Dedico questo risultato alla mia squadra a tutti ai tanti tifosi italiani che mi hanno supportato e soprattutto alla mia famiglia”.

SuperSport 600

In Supersport 600 un avvincente duello tra Dominique Aegerter e Lorenzo Baldassarri: i due grandi protagonisti del weekend romagnolo si sono dati battaglia per tutta la durata della manche domenicale, con l’italiano che ha provato, invano, a prendere il largo sullo svizzero. Una missione vanificata dal ritmo mostrato dal campione in carica della categoria, che ha preso il comando delle operazioni a due giri dal termine e mantenendolo fino alla bandiera a scacchi.

Vittoria per Aegerter, dunque, che continua a mostrarsi imbattibile nella Supersport 600, mentre Baldassarri ha dovuto nuovamente accontentarsi di un secondo posto che lascia un po’ di amaro di bocca vista la velocità mostrata in questo fine settimana. Terzo gradino del podio per Nicolò Bulega che ha ha bissato il risultato di Gara 1 dopo aver respinto gli attacchi di Stefano Manzi, ottimo quarto.