A Riccione il pattinaggio protagonista con l’Inline Freestyle

utto pronto a Riccione per i Giochi Nazionali Bruno Tiezzi. Il pattinaggio protagonista dal 15 al 18 giugno nella città romagnola, grazie alla disciplina dell’Inline Freestyle. La manifestazione dedicata alle categorie maschili e femminili dei Giovanissimi (8/9 anni) e degli Esordienti (10/11 anni), organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e dalla A.S.D. Pattinaggio Riccione, ha visto quest’anno un boom di iscrizioni. Oltre 200 partecipanti e più di 35 società, a conferma della bontà del lavoro promozionale svolto da FISR e delle strette collaborazioni tra tecnici e allenatori che hanno permesso di alzare notevolmente il livello dei ragazzi impegnati nelle gare.

Edizione 2023 che prevede diverse novità, a partire dal teatro di gara della specialità del Roller Cross. La pista di automodellismo Road Race di via Saluzzo 55. Un percorso asfaltato, avvincente e sicuro, circondato dal verde e da tutti i servizi necessari per una competizione dedicata ai più giovani, per passare bellissime giornate di sport all'aria aperta. Una pista da corsa in miniatura, dove le curve e gli ostacoli posizionati sul percorso renderanno perfetta la sfida. Tutte le prove delle altre discipline in programma (Speed Slalom, Classic Freestyle, Slide e Free Jump) si disputeranno alla Pista Giardini di Viale Milano. Bellissimo impianto in quarzo, a pochi passi dal mare, dotata di tribune e di un parco, in grado di ospitare tutti gli stand delle squadre. In caso di pioggia, gare comunque garantite dal Pattinodromo Comunale indoor di Via Carpi. A garantire la massima velocità nello svolgimento delle prove e ridurre i tempi di attesa in fase di qualifica, la presenza dei cronometristi della Federazione Italiana.

“Quello del Tiezzi è un bacino notevole, soprattutto in ottica futura - ha sottolineato il CT della Nazionale Italiana Freestyle, Andrea Ronco - Qui a Riccione il numero di iscritti ha superato i 200, che è un dato notevole, quasi da record. Nel programma delle gare abbiamo la novità del Free Jump, riservato da regolamento quest’anno anche alle categorie Giovanissimi ed Esordienti, dopo l’ottima adesione avuta ai campionati regionali. Dato importante perché quella del Free Jump è una delle specialità che poi ritroviamo nelle gare internazionali. Il livello si è alzato molto già a partire dalla categoria Esordienti ma anche in quella Ragazzi e Allievi - ha detto il Commissario Tecnico italiano - Rispetto allo scorso anno il passo in avanti è evidente, grazie al lavoro svolto dagli allenatori, che hanno partecipato ai corsi di formazione SIRI. Un percorso che poi si riflette sui ragazzi e sulla qualità portata nelle competizioni”.

A completamento delle gare riservate agli agonisti, spazio anche al Trofeo Promozionale per le sole specialità del Roller Cross e Speed Slalom, per amatori non agonisti maschi e femmine, a partire dai 6-7 anni della categoria Coccinelle, fino ai Master (18 anni in su). Una fantastica serata in spiaggia, dalle 20.00 di venerdì 16 giugno, sarà la festa che farà da cornice al Tiezzi 2023 e l’occasione per degustare la vera piadina romagnola, ballare e divertirsi in una location incantevole, grazie allo sport e al pattinaggio. Dalle ore 20:30 di giovedì 15 giugno, da viale Ceccarini, partirà la sfilata degli atleti con arrivo alla Pista Giardini, dove verranno presentate tutte le società partecipanti durante la Cerimonia di Apertura dell'evento, prevista alle ore 21.00.