A Rimini si presenta il nuovo corso di subacquea 1° grado

La Sub Rimini Gian Neri, scuola di immersioni affiliata alla FIPSAS tra le più antiche d’ Italia, da sempre ha come obiettivo principale quello di infondere passione e rispetto per il mare a tutti i suoi soci. Il corso di 1° Grado è il primo step verso la subacquea sportiva dove si acquisiscono tecniche ed abilità volte a conoscere il mondo subacqueo fino ai -18m di profondità, con relativo rilascio di Brevetto FIPSAS - CMAS, riconosciuto a livello internazionale: il corso si svolgerà martedì 17 ottobre alle 20.30 presso il palazzetto Flaminio, in via Flaminia 28

Durante il corso è sufficiente avere solamente maschera, pinne e piombi.



Nel corso sono COMPRESI:

- Tessera Sociale Sub Rimini Gian Neri;

- Tessera FIPSAS ed assicurazione;

- Accesso e lezioni in piscina;

- Lezioni di teoria;

- Lezioni in acque libere (immersioni a Rimini);

- KIT Didattico con manuale, tabelle e libretto d’immersione;

- Apparecchiature subacquee (bombola, GAV, erogatori)

- Brevetto internazionale FIPSAS / CMAS.

DATA & ORA:

Martedì 17 Ottobre 2023 alle 20:30

[Ingresso Libero - Presentazione Corso Sub 1°Grado senza impegno]

DOVE

C/o Palazzetto dello Sport "Flaminio", in Via Flaminia Conca, 28, 47923 Rimini RN, Italia

MAPS: https://goo.gl/maps/885oJHsHSCg2NXMg9

REQUISITI:

Tanta voglia di scoprire un "nuovo mondo" e mettersi in gioco.

INFO & ADESIONI:

La presentazione è libera e aperta a TUTTI senza alcun impegno.