Al Circolo della Spada Rimini l’Award per lo sport inclusivo

E’ stato consegnato venerdì pomeriggio il riconoscimento per lo sport inclusivo al Circolo della Spada Rimini guidato dalla maestra d’arme Paola Caudarella. Una palestra di scherma e di inclusione che da decenni è frequentata da decine di atleti al piano interrato del palasport Flaminio. Il Circolo della Spada ha ricevuto l’Award Sport inclusivo per l’attività che la scuola di scherma riminese svolge con gli atleti delle categorie olimpica e paralimpica con determinazione da decenni.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha consegnato il riconoscimento agli atleti paralimpici riminesi per i successi ottenuti ai campionati italiani 2022-2023: Arianna Palmieri, atleta paralimpica che di recente ha ottenuto importanti traguardi alle prove nazionali disputate a San Lazzaro con un secondo posto Fioretto femminile e terzo posto Spada femminile categoria B, Sara Valenti terza classificata fioretto e settima classificata Spada, Fabio Avanzolini settimo classificato Spada maschile categoria A.

Nel contesto dell’iniziativa, la cui finalità è sostenere l’inclusione degli atleti paralimpici riminesi e la loro integrazione con i giovani schermitori della città, è stato consegnato anche un contributo economico di 10mila euro da parte delle aziende del territorio per l’acquisto di materiale da destinare agli atleti paralimpici riminesi. In rappresentanza degli imprenditori il premio è stato consegnato dal dottor Giulio D’Angelo. Presente all’incontro anche il Colonnello Mario La Mura, Comandante provinciale dei Carabinieri, Arma che nella divisa dei suoi ufficiali contempla la spada e il cui gruppo sportivo nazionale ha vinto numerose medaglie olimpiche proprio nella disciplina della scherma.

Il comandante ha consegnato l’Award a Caudarella, campionessa italiana nella spada individuale e oro in Coppa del Mondo, guida tecnica del Circolo della Spada, la prima società schermistica riminese, fondata nel lontano 1949. Caudarella ha iniziato l’attività con atleti disabili nel 2004, lavorando con atleti con diversa disabilità fisico-motoria o dello spettro dell’autismo. Attualmente l’associazione sportiva conta una cinquantina di atleti tesserati sia a livello giovanile che adulti Una scuola di scherma per includere tutti attraverso lo sport: sulla pedana del Circolo della Spada riminese duellano atleti di tutte le età, in carrozzina, normodotati o con diverse forme di disabilità.