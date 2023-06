Al Misano World Circuit oltre 30 Lotus per il terzo round di “Cli trophy 2023”

Sarà il Misano World Circuit ad accogliere i soci di Club Lotus Italia per il terzo appuntamento stagionale di “CLI TROPHY 2023”, la serie di eventi in autodromi di primo livello targata CLI. Domenica 11 giugno i possessori di vetture Lotus e derivate percorreranno le adrenaliniche curve del tracciato dell'Emilia-Romagna, per una giornata all’insegna dell’amicizia e della sana passione. Il week end al Marco Simonelli è sempre tra i più attesi dell’anno e anticiperà la pausa estiva: il round si preannuncia dunque imperdibile per tutti i veri amanti della pista. Oltre 30 supercar sono attese a Misano: la manifestazione sarà caratterizzata, come da tradizione, da turni esclusivi Lotus cronometrati, alternati a briefing condotti dai tutor CLI. Non mancherà il servizio di assistenza in pista, specializzato Lotus, offerto da Team Santilli di Perugia. Le vetture ammesse usufruiranno di 3 turni da 30 minuti ciascuno.

Grazie all’affiliazione con OPES Italia (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport - ente riconosciuto dal CONI), gli appuntamenti di CLI Trophy sono annoverati ufficialmente nei calendari CONI tra gli eventi sportivi “di preminente interesse nazionale”. Il fine settimana di Club Lotus Italia si aprirà però sabato 10 giugno con il consueto tour stradale che unisce escursioni su strada e visite guidate alle bellezze paesaggistiche e culturali italiane. Bagno di Romagna, Diga di Ridracoli e sosta a San Marino le tre tappe principali di un viaggio suggestivo che condurrà gli equipaggi in contesti di assoluto fascino.

La partenza è fissata alle ore 9 di sabato 10 giugno a Bagno di Romagna, celebre cittadina termale, che già dalle ore 8.30 accoglierà le vetture per una esposizione in centro città, nelle vicinanze di Piazza Ricasoli. A seguire il gruppo si dirigerà verso il Passo dello Spino, teatro ogni anno dell’omonima crono scalata, per poi approdare alla Diga di Ridracoli, una delle dighe più grandi e importanti dell’Italia settentrionale. Posteggiate le auto, i soci saliranno a bordo di un battello che attraverserà le acque del Lago di Ridracoli per condurli a pranzo, ospiti del Rifugio Ca’ di Sopra, struttura immersa nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Dopo il pranzo, il tour stradale riprenderà e si concluderà a San Marino, con la sistemazione al The Regent Boutique Hotel, per la cena e l’assemblea annuale dei soci.