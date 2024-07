Al Riviera Resort la cerimonia di inaugurazione dei Campionati Europei Veterans di salto ostacoli

Fine settimana all’insegna degli sport equestri internazionali al Riviera Resort di San Giovanni in Marignano che è pronto ad accogliere amazzoni e cavalieri di 13 nazioni nei FEI Jumping European Championship for Veterans. Dopo l’edizione 2016 di Arezzo, è la seconda volta che i Campionati Europei di Salto Ostacoli Veterani si svolgono in Italia, ed è anche la seconda che gli impianti del Riviera Resort ospitano un evento continentale.

Protagonisti saranno gli atleti ‘over 45’ del salto ostacoli che rientrano nella categoria 'Veterans' provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Repubblica di San Marino, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina e, ovviamente, Italia. La rappresentativa azzurra è composta da Riccardo Bordoni con Bellosguardo, Alberto Graziani con Disign de Riverland, Marco Nava con Heros O.H., Federico Romanelli con Chaclando e dal campione italiano di categoria in carica Francesco Vergine con Stakaletta PS. I FEI Jumping European Championship for Veterans si svolgono durante la seconda settimana di gare del Summer Tour, ed in contemporanea quindi con un altro concorso ippico internazionale (CSI3*/CSI1*/CSIYH/CSIP) al quale partecipano oltre 450 binomi di 21 nazioni.

"E' un onore - afferma la Sindaca -essere presenti a questo prestigioso appuntamento, occasione per rimarcare il valore sportivo e turistico del Riviera Horses, fiore all'occhiello per il nostro Comune. Nell'occasione, oltre a dare il benvenuto ai numerosi presenti e rimarcare la piena reciproca collaborazione, ringraziamo per l'omaggio di un interessante libro "D'Inzeo. Piero e Raimondo: due fratelli, una leggenda" che andrà ad arricchire gli scaffali della nostra Biblioteca Comunale. Ricordiamo l'accesso libero e la grande opportunità per tutta la cittadinanza di assistere a tutti i concorsi nell'arco dell'intera annualità".