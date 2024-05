Al via il Fanatec Gt World Challenge Europe, sulla pista di Misano corre Valentino Rossi

Dopo il prologo del giovedì, coi piloti impegnati in un torneo alla nuova Padel Arena di Misano World Circuit, scatta oggi con le prove e domani con le prime gare, il weekend del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Eliseo Donno, Mattia Drudi, Giacomo Altoè e Lorenzo Ferrari si sono cimentati nella disciplina tanto popolare e che stabilmente trova al circuito due campi attrezzati per consentire di praticarla ai protagonisti del paddock e del pubblico. Da quando è disponibile, fioriscono fra i team delle varie manifestazioni le sfide che terminano anche a tarda sera, in un contesto che offre anche le opportunità della MWC Square con le imprese protagoniste nell’animazione commerciale di un’area sempre più frequentata. La ‘padel mania’ avrà anche il supporto di lezioni, domani dalle 10.00 alle 20.00, grazie alla presenza di istruttori specializzati

Sempre domani, dalle 15.00 alle 21.00 la MWC Square ospiterà una OASI lounge con DJ set e flair cocktail bar per l’intrattenimento del pubblico e accessibile a tutti coloro che sono presenti in circuito. Oggi con le prove e da domani con le prime sei gare in programma, sarà protagonista anche la pista. Attesissime le prove del Fanatec GT World Challenge Europe che vedrà in corsa alle 14.00 e alle 21.00 anche Valentino Rossi, impegnato in coppia con Maxime Martin a bissare il successo dello scorso anno.

“Da dieci anni ospitiamo questo evento che vede protagonisti i bolidi più veloci al mondo con ruote coperte – dice Andrea Albani, managing director MWC – fra i quali spiccano i prodotti della Motor Valley come Ferrari, Lamborghini e Maserati. Ci sono in pista piloti di straordinario talento e ci auguriamo che gli italiani siano protagonisti. Noi siamo pronti ad accogliere i fans con una proposta attraente, con la gara serale alle 21.00 che è l’unica di tutta la stagione nel programma GT “.