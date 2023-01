Ancora un oro per Andreas Miserendino del Tdk Cattolica

Lo scorso 21 e 22 gennaio ad Arezzo si è svolto il Tuscany Open, gara di combattimento per tutte le categorie cadetti, junior e senior organizata dal comitato Toscana alla quale hanno partecipato 600 atleti in rappresentanza di 78 squadre provenienti da 16 regioni.

Alla competizione ha preso parte il Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione dei maestri Berti e Lotti che ha conquistato la medaglia d'oro con Andreas Miserendino e 2 argenti di Ettore Antonelli e Gabriele Mariani. Il Bm Team Rimini dei maestri Brighi e Muratori ha conquistato 2 ori con Kenneth Ludica e Piergiorgio Cadeddu, 4 argenti di Joshua Munaretto con Linda Cecchi , Samuele Bacelli e Matvri Makaranka Matvei, 4 bronzi con Alberto Giorgi, Yahya Safi, Delphine Munaretto e Martina Martinini

Prossima gara l’importante torneo internazionale il prossimo fine settimana a Busto Arsizio

In contemporanea si svolgeva a Bari il campionato interregionale di forme la B M team di Rimini ha gareggiato ed ottenuto i seguenti risultati: oro per Arianna Amati, Fabio Lappi e Muratori Marco; argento per Vincenza Sabatini e bronzo per Andrea Calla e Alissa Brighi.