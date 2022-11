Ancora un podio internazionale per il cattolichino Andreas Miserendino

Ancora un podio internazionale per Andreas Miserendino, 12 anni, categoria 41 kg, del Taekwondo Olimpic Cattolica guidata dal Maestro Davide Berti. Ottimo risultato per lui a questo importante Open G2 di combattimento che si è tenuto a Parigi con punti per il ranking olimpico. Dopo due incontri vinti contro due atleti spagnoli, Miserendino ha perso la semifinale per un solo punto contro un atleta della Germania.