Ancora un podio internazionale per il giovane Andreas Miserendino all'Open G1 svoltosi a Tirana (Albania) il 30 settembre al quale hanno partecipato oltre 800 atleti provenienti da tutto il mondo. Il giovane atleta, che per la prima volta gareggiava nella nuova categoria di peso -49, dopo aver raggiunto i quarti di finale, nei quali batteva per 2 round a zero l'sraeliano Lev Ari Kfyr, ha conquistato la medaglia di bronzo perdendo di misura la semifinale contro un forte atleta spagnolo. Andreas Miserendino, che frequenta la terza media presso l'istituto delle Maestre Pie di San Giovanni in Marignano, continua ad allenarsi presso la TKD Cattolica Riccione sotto la costante direzione del Maestro Davide Berti. Durante l estate ha frequentato Camp ad Astakos (Grecia) dove ha potuto confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo. Prossimo impegno il 14 ottobre a Zagabria (Croazia)