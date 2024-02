Andreas Miserendino conquista il titolo italiano nel campionato assoluto Cadetti

Il taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione torna ai vertici del taekwondo italiano grazie ad Andreas Miserendino, cintura nera II Dan, che domenica 11 febbraio ha conquistato a Torino il titolo italiano nel campionato assoluto Cadetti cinture nere nella categoria 49 kg, vincendo con facilità tutti gli incontri. Durante la competizione il giovane marignanese ha passato gli ottavi per sorteggio per poi vincere i quarti contro Andrea Cinieri del Marzial Mesagne, la semifinale contro Marco Perrotta del taekwondo Galatina e la finale contro Samuele Melas del taekwondo San Sperate. "La dedizione e la disciplina che il giovane marignanese dedica allo sport - ha dichiarato il maestro federale Davide Berti delegato provinciale al Coni E già abituato in passato a titoli italiani ed europei grazie a suoi atleti convocati dalla nazionale italiana - lo ha reso probabilmente il più talentuoso che ho mai allenato perciò sono fiducioso per gli obbiettivi futuri: selezione per la Coppa Italia di giugno come squadra regionale e per la nazionale italiana in vista degli europei sempre in giugno in Albania". Per Miserendino i prossimi impegni saranno quelli del Trofeo Volumnia di Perugia ed Open G2, con ranking mondiale, di Tirana in Albania".