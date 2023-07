Andreas Miserendino conquista l'oro e festeggia il suo 20esimo podio in carriera

Medaglia d'oro agli internazionali di Taekwondo in Germania per Andreas Miserendino, l'atleta 13enne del Tkd Cattolica RIccione, che festeggia anche il 20esimo podio in carriera. All'appuntamento, che ha visto impegnati oltre 600 atleti provenienti da tutta Europa, il cattolichino ha battuto ai quarti il tedesco Toreman ed in semifinale l’ucraino Kapusta n. 6 del ranking, entrambi incontro vinti 2 round a zero, per poi affrontare in finale il fortissimo atleta tedesco Sparre riuscendo a batterlo in 2 round conquistando così la prestigiosa medaglia d’oro e ben 120 punti nel ranking della Dutsche Taekwondo Union. Con questa gara Andreas Miserendino, del Tkd Cattolica RIccione, guidata dal maestro Davide Berti, ha conquistato il suo 20º podio negli ultimi due anni di gara. 13enne componente da due anni della selezione regionale TKD Emilia Romagna, da settembre frequenterà la terza media presso l’istituto Marstre Pie di San Giovanni in Marignano, nel frattempo continuerà con gli allenamenti in vista dei prossimi impegni nazionali ed internazionali.